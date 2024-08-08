Η Μαρίνα Σάττι έκανε μια πολύ τρυφερή κίνηση σε παιδιά που δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν τη συναυλία της, λόγω χρημάτων. Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok, μερικά παιδιά ήταν μαζεμένα έξω από το στάδιο, όπου εμφανιζόταν η τραγουδίστρια, όμως δεν μπορούσαν να μπουν.

Ο λόγος ήταν ότι δεν είχαν τα χρήματα για να πληρώσουν την είσοδο. Όταν η Μαρίνα Σάττι τα ρώτησε γιατί δεν περνάνε μέσα για να δουν το live, εκείνα διστακτικά της εξήγησαν ότι δεν είχαν εισιτήρια.

Τότε, η τραγουδίστρια φώναξε στους άνδρες της ασφάλειας να βάλουν τα παιδιά μέσα δωρεάν, χωρίς να τους ζητήσουν χρήματα. Η χαρά τους ήταν απερίγραπτη και αποτυπώνεται στις φωνές τους, μόλις ακούνε τη Μαρίνα Σάττι να τους λέει να περάσουν από την πύλη.

«Μαρίνα Σάττι, είσαι η καλύτερη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σ’ αγαπώ», αναφέρει το ένα εκ των παιδιών που είχε την τύχη να δει την αγαπημένη του καλλιτέχνιδα και, μάλιστα, χωρίς να πληρώσει εισιτήριο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.