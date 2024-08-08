Λογαριασμός
Michele Morrone: Πώς αντέδρασε όταν είδε κάμερα στη Μύκονο να τον τραβά; Όχι ψύχραιμα...

Δεν το πήρε και πολύ καλά

Και ειλικρινά δεν το καταλαβαίνουμε. Είσαι ο Michele Morrone, έχεις πρωταγωνιστήσει στη μεγάλη επιτυχία του Netflix "365 Μέρες" και κάνεις διακοπές στη Μύκονο. Δηλαδή στην Ίμπιζα της Ελλάδας και κυκλοφορείς στα στενά του νησιού. Τι ακριβώς περιμένεις; Ότι δε θα σε καταλάβουν ή οτι δε θα σε τραβήξουν;

Χαλάρωσε κι απόλαυσέ το.

TAGS: Michele Morrone Netflix WomenOnly
