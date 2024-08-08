Κατερίνα Παπουτσάκη: Ηλιοκαμένη κι ευτυχισμένη στο Σαρακήνικο της Μήλου

Πραγματικά ίσως στις πιο ευτυχισμένες της στιγμές εδώ και καιρό. Αυτό το καλοκαίρι η Κατερίνα Παπουτσάκη δείχνει να έχει ξαναβρεί το χαμόγελό της. Μετά από ένα δύσκολο διάστημα με τον χωρισμό της από τον σύζυγό της Κωνσταντίνο Πιλαφά μετά από 10 χρόνια σχέσης και την απόκτηση δύο παιδιών, το φθινόπωρο του 2022, φέτος όλα φαίνονται αλλιώς.

Ο χρόνος, λένε, είναι ο καλύτερος γιατρός για όλα. Και σίγουρα αυτό το χρονικό διάστημα που έχει περάσει βοήθησε την ηθοποιό να βρει τις ισορροπίες της και ξανά τη χαρά της ζωής.

Προηγούμενο Επόμενο

Το είχε πει και η ίδια άλλωστε τότε στις πρώτες της δηλώσεις τότε, μετά τη γνωστοποίηση του χωρισμού στην εκπομπή του ΣΚΑΙ «Πρωινό Μας»

«Δεν ονειρεύομαι ακόμα, είναι ακόμα πολύ νωρίς για να ονειρευτείς. Ζούμε τη μεταβατική φάση, τη διανύουμε και πάμε καλά. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρος ο δρόμος μας και πηγαίνουμε προς τα εκεί, προς το φως. Το βλέπω το φως, είναι όλα μια χαρά, φωτεινά».

Ενώ δήλωσε στη συνέχεια, πως ένας χωρισμός είναι σαν πένθος. «Φυσικά και ένας χωρισμός είναι σαν πένθος, πως θα μπορούσε να μην είναι; Δεν θα μπορούσε αυτός ο αποχωρισμός να είναι εύκολος, σε καμία περίπτωση. Αλλά είναι πράγματα που χρειάζεται να γίνουν για να είμαστε όλοι καλύτερα».

Και πλέον φαίνεται πως είναι καλύτερα. Το πρόσωπό της λάμπει, το χαμόγελό της είναι τεράστιο και φτάνει και στα μάτια της και δείχνει την καλύτερή της φάση μετά από καιρό.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.