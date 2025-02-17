Γεμάτα λάμψη και εντυπωσιακές εμφανίσεις ήταν φετινή τελετή απονομής βραβείων της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου (BAFTA).

Η 78η απονομή των βραβείων, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Southbank Centre του Λονδίνου, φιλοξενήθηκε από τον Σκωτσέζο ηθοποιό και πρωταγωνιστή του "Doctor Who" David Tennant και περιλάμβανε μουσικές ερμηνείες από το boy band της δεκαετίας του 1990, Take That και τον πρωταγωνιστή του "Wicked" Jeff Goldblum.

Ωστόσο, αξιοσημείωτη ήταν η απουσία του Ουίλιαμ και της Κέιτ, οι οποίοι βρίσκονται με τα παιδιά τους στο ιδιόκτητο νησί τους στην Καραϊβική, Mustique, για τις σχολικές διακοπές του εξαμήνου. Το βασιλικό ζεύγος παρακολούθησε για τελευταία φορά τα BAFTA το 2023.

Οι ενδυματολογικές επιλογές των καλεσμένων ήταν σεμνές, με τους περισσότερους λαμπερούς αστέρες της τηλεόραση και του κινηματογράφου να επιλέγουν μονοχρωματικές εμφανίσεις, σε μαύρο ή λευκό. Το λιτό αυτό στυλ έχει υιοθετηθεί στα κόκκινα χαλιά φέτος μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στο Λος Άντζελες.

Ο Jeff Goldblum, μαζί με τις ηθοποιούς Gwendoline Christie και Kelly Rutherford, υιοθέτησαν ένα total black λουκ. Σε αντίθεση, η Pamela Anderson, φόρεσε ένα λευκό φόρεμα από την ανοιξιάτικη συλλογή της Jacquemus που παρουσιάστηκε μόλις πριν από λίγες εβδομάδες στο Παρίσι.

Αντίστοιχα, η Cynthia Erivo έβαλε ένα δαντελένιο φόρεμα Louis Vuitton. Ο Mikey Madison και η Saoirse Ronan επέλεξαν αιθέρια, νυφικά λευκά φορέματα - ένα νεύμα στη ρομαντική τάση της μόδας, που ονομάστηκε "bridalcore" και η οποία έχει αποκτήσει δημοτικότητα τον τελευταίο χρόνο, όπως αναφέρει το CNN.

Τις εντυπώσεις έκλεψαν μεταξύ άλλων φέτος η Ariana Grande, ο Timothée Chalamet, η Demi Moore και η Cynthia Erivo.

Δείτε στην παρακάτω gallery όλες τις εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί των BAFTA:

