BAFTA: Ποιοι κέρδισαν τα βραβεία - Το πολιτικό θρίλερ «Conclave» καλύτερη ταινία (Βίντεο)

Στην κατηγορία αυτή καλύτερης ταινίας στα βρετανικά βραβεία BAFTA διαγωνίζονταν οι ταινίες «A Perfect Stranger», «Anora», «Emilia Perez» και «The Brutalist»

BAFTA

Η αμερικανική-βρετανική ταινία πολιτικού θρίλερ «Conclave» του Γερμανού σκηνοθέτη Έντβαρντ Μπέργκερ κέρδισε το βραβείο καλύτερης ταινίας στα βρετανικά βραβεία BAFTA που απονεμήθηκαν σήμερα.

Conclave

conclave

Στην κατηγορία αυτή καλύτερης ταινίας διαγωνίζονταν οι ταινίες «A Perfect Stranger», «Anora», «Emilia Perez» και «The Brutalist».

Τέσσερα βραβεία για το «The Brutalist», μεταξύ αυτών Σκηνοθεσίας και Α΄ Ανδρικού Ρόλου 

Τέσσερα βραβεία BAFTA απέσπασε η ταινία «The Brutalist», στην τελετή σήμερα το βράδυ στο Royal Festival Hall του Λονδίνου στην 78η απονομή των Βραβείων της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.

Ο Αμερικανός σκηνοθέτης Μπρέιντι Κόρμπετ κέρδισε το βραβείο Σκηνοθεσίας για την ταινία ενώ ο ηθοποίος Έιντριεν Μπρόντι το βραβείο Α΄ Ανδρικού Ρόλου για το «The Brutalist», όπου υποδύεται έναν Ούγγρο μετανάστη αρχιτέκτονα, επιζώντα του Ολοκαυτώματος, που προσπαθεί να ξαναχτίσει τη ζωή του.

Το «The Brutalist» κέρδισε επίσης τα βραβεία καλύτερης πρωτότυπης μουσικής και φωτογραφίας. 

Δύο βραβεία για την ταινία «Emilia Perez» εν μέσω διαμάχης για παλιά tweets της πρωταγωνίστριας της ταινίας

Η ταινία «Emilia Perez» του Γάλλου σκηνοθέτη Ζακ Οντιάρ απέσπασε σήμερα δύο βραβεία BAFTA, ένα καλύτερης μη αγγλόφωνης ταινίας, εν μέσω μιας διαμάχης για παλιά αμφιλεγόμενα tweets της πρωταγωνίστριας της ταινίας, της Κάρλα Σοφία Γκασκόν.

Η Ζόε Σαλντάνα κέρδισε το βραβείο Β' γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της ως δικηγόρου σε αυτό το μιούζικαλ.

Η ταινία ήταν υποψήφια σε 11 κατηγορίες στη σημερινή 78η τελετή απονομής των Βραβείων της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.

Οι νικητές των βρανείων: 

Best Film - Conclave

Best Actor - Adrian Brody

Brody

Best Actress - Mikey Madison, Anora

Madison

Best Supporting Actor - Kieran Culkin,  A Real Pain

Best Supporting Actress - Zoe Saldana, Emilia Perez

Saldana

Best Director - The Brutalist, Brady Corbet 

Corbet

Outstanding British Film - Conclave

Original Screenplay - A Real Pain, Jesse Einsenberg 

Rising Star Award - David Jonsson 
 

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

