Αυτό το ταλέντο της και την πιστοποίηση Open Water δύτριας δεν το γνωρίζαμε

Ο λόγος για τη Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου που πηγαίνοντας για κατάδυση στο Πόρτο Χέλι μας αποκάλυψε πως δεν είναι απλά ένα χόμπι, αλλά η ίδια διαθέτει πιστοποίηση open water δύτριας για τα 18 μέτρα και φιλοδοξεί να πάρει και την αναβάθμιση της πιστοποίησης για τα 30 μέτρα.

Κοίτα να δεις τι μαθαίνει κανείς απο το πουθενά. Γνωρίζαμε πως η Ναυσικά που φέτος εντάσσεται στο καστ της πετυχημένης σειράς Η γη της ελιάς, αγαπάει πολύ τη θάλασσα, αλλά οτι έχει και "πτυχίο" στις καταδύσεις το μάθαμε τώρα.

Σίγουρα πάντως , αν κρίνουμε από τη χαρά στο πρόσωπό της, είναι κάτι που αγαπάει πολύ. Και όπως έγραψε κι η ίδια στο ποστ που έκανε της είχε λείψει και πολύ.

Προηγούμενο Επόμενο

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.