My man can: 4 νέα ζευγάρια - Τι χρειάζεται για να φθάσουν στη νίκη; - Δείτε το trailer

Το «MY MAN CAN!» έρχεται για ακόμα μία εβδομάδα στον ΣΚΑΪ, με τον Φάνη Λαμπρόπουλο να υποδέχεται τέσσερα νέα ζευγάρια και να δίνει το... σύνθημα για την έναρξη των πιο διασκεδαστικών παιχνιδιών!

Ο Γιάννης και η Μαρία, ο Ηλίας και η Ελευθερία, ο Διονύσης και η Κυριακή, και ο Ζώης και η Λίνα δηλώνουν έτοιμοι να αναμετρηθούν και να κερδίσουν πλούσια δώρα. Τι χρειάζεται για να φθάσουν στη νίκη;

Οι άντρες να πάρουν στους ώμους τα κορίτσια τους και να κάνουν γυμναστική, συγκεκριμένα squat.

Οι άντρες αλλά και τα κορίτσια να κάνουν rodeo, πάνω σε έναν ταύρο, και να παραμείνουν όσο περισσότερο χρόνο μπορούν.

Οι άντρες να φορέσουν ένα ειδικό καπέλο και να κάνουν τραμπολίνο. Στόχος; Να πηδήξουν όσο πιο ψηλά μπορούν και να σκάσουν τα μπαλόνια που είναι γεμάτα νερό!

Τα κορίτσια να παίξουν ποδόσφαιρο και να βάλουν... γκολ στις αντίπαλές τους.

Τα δύο ζευγάρια που φθάνουν στον τελικό γύρο, πρέπει να ρίξουν με μία μπάλα τα χρωματιστά μπουκάλια που βρίσκονται σε μία ειδική κατασκευή. Απαραίτητη προϋπόθεση: Να πετύχουν το χρώμα που τους αντιστοιχεί.

Κάθε Σαββατόβραδο μπαίνουμε σε «play» - τα ζευγάρια για απολαυστικές δοκιμασίες και οι τηλεθεατές για μοναδικές στιγμές.

«MY MAN CAN!»

Σάββατο 31 Αυγούστου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.