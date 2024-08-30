"Καλημέρα" με τη Φαίη Μαυραγάνη: Πρεμιέρα Σάββατο 31 Αυγούστου στις 05:30 στον ΣΚΑΪ

Από το Σάββατο 31 Αυγούστου, η Φαίη Μαυραγάνη θα μας καλημερίζει από τον ΣΚΑΪ με κύρος, ειδήσεις και χαμόγελο.

Κάθε Σαββατοκύριακο στις 05.30, η καρδιά της ενημέρωσης χτυπά δυνατά με επικαιρότητα, ειδήσεις και καλεσμένους που έχουν κάτι σημαντικό και χρήσιμο να πουν. Με οικονομικά θέματα, viral ειδήσεις και ζωντανές συνδέσεις με όλη την Ελλάδα.

Στην πρεμιέρα της εκπομπής, το Σάββατο 31 Αυγούστου, μεταξύ άλλων:

Οι αλλαγές στην παιδεία για τη νέα σχολική χρονιά.

Οι νέες αυξήσεις στις συντάξεις και τον κατώτατο μισθό.

Αλλαγές στα διόδια της Αττικής Οδού.

Όλες οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ.

Αντίστροφη μέτρηση για την εκλογή Προέδρου στο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

«Καμπανάκι» για τα αποθέματα νερού στην Αθήνα.

Απευθείας σύνδεση με τον Βόλο για το φαινόμενο με τα χιλιάδες νεκρά ψάρια στο λιμάνι.

Σύνδεση με Μαραθώνα – Τα προβλήματα εξαιτίας των καταστροφών από τις πρόσφατες πυρκαγιές.

Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 05.30, ΚΑΛΗΜΕΡΑ με τη Φαίη Μαυραγάνη, στον ΣΚΑΪ.

Πηγή: skai.gr

