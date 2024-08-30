Οικονομάκου- Cerella: Κοινή φωτογράφηση για τη μη κερδοσκοπική του οργάνωση

Φουλ ερωτευμένοι είναι η Αθηνά Οικονομάκου και ο Bruno Cerella. Η ηθοποιός και ο πρώην μπασκετμπολίστας όσο περνάει ο καιρός τόσο πιο πολύ δένονται ως ζευγάρι. Και μπορεί η απόσταση να δυσκολεύει λίγο τα πράγματα αλλά πάντα υπάρχουν λύσεις και τουλάχιστον την περίοδο του καλοκαιριού κατάφεραν και τις βρήκαν.

Μόνο τις περιόδους που η Αθηνά είχε τα παιδιά της δεν ήταν μαζί. Όλο το υπόλοιπο καλοκαίρι το πέρασαν από προορισμό σε προορισμό και αγκαλιά.

