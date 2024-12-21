Αθήνα: Συναυλίες, παραστάσεις και εκδηλώσεις για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά

Συναυλίες, ρεσιτάλ, παραστάσεις θεάτρου και χορού, προβολές ταινιών για όλη την οικογένεια, DJ sets, πατινάζ, παιχνίδια και εργαστήρια, είναι μερικές μόνο από τις εκδηλώσεις που φιλοξενούν μεγάλοι πολιτιστικοί οργανισμοί και σκηνές της Αθήνας και φιλοδοξούν να κάνουν τις φετινές γιορτές πραγματικά ξεχωριστές για όλους.

Χριστούγεννα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Μουσικές από την Καμεράτα και την Κρατική Ορχήστρα, χορός από το Μπαλέτο της Εθνικής Όπερας της Οδησσού και θέατρο Σκιών θα γεμίσουν μουσικές νότες τις αίθουσες του Μεγάρου.

Εορταστικές συναυλίες από την Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής

Με δύο διαφορετικές συναυλίες αποχαιρετά τη χρονιά και υποδέχεται το 2025 η Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής και ο μαέστρος της Γιώργος Πέτρου στο Μέγαρο. Στις 27 Δεκεμβρίου, στην τελευταία συναυλία της χρονιάς, με τίτλο «Χριστούγεννα στις Βερσαλλίες του Βασιλιά Ήλιου», ερμηνεύουν σε όργανα εποχής δύο από τα πλέον αντιπροσωπευτικά θρησκευτικά έργα του γαλλικού μπαρόκ, τα «Τe Deum» του Ζαν-Μπατίστ Λυλλύ και του Μαρκ-Αντουάν Σαρπαντιέ. Τα σολιστικά μέρη ερμηνεύουν οι υψίφωνοι Μυρσίνη Μαργαρίτη και Φραντσέσκα Λομπάρντι Ματσούλλι, οι τενόροι Χουάν Σάντσο και Γιάννης Φίλιας και ο βαρύτονος Τάσης Χριστογιαννόπουλος. Μαζί τους, η Χορωδία της ΕΡΤ. Το μουσικό σύνολο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και ο διακεκριμένος αρχιμουσικός του θα υποδεχτούν το 2025 στις 4 Ιανουαρίου για μια «Πρωτοχρονιά με άρωμα Βιέννης». Στο πνεύμα της παράδοσης της πρωτοχρονιάτικης συναυλίας της Φιλαρμονικής της Βιέννης, η γιορταστική βραδιά θα περιλαμβάνει μελωδικά βαλς, εκρηκτικές πόλκες και αστραφτερές μαζούρκες του Γιόχαν Στράους υιού και του Γιόζεφ Στράους.

Πρωτοχρονιάτικο γκαλά - αφιέρωμα στον Πουτσίνι από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών θα προσφέρει το αγαπημένο πρωτοχρονιάτικο γκαλά όπερας στις 29 και 30 Δεκεμβρίου, αφιερωμένο στον μεγάλο Ιταλό συνθέτη Tζιάκιομο Πουτσίνι με αφορμή τα 100 χρόνια από τον θάνατό του. Η συναυλία θα περιλαμβάνει σκηνές και ορχηστρικά αποσπάσματα από διάσημες όπερες του Πουτσίνι, όπως οι «Λα Μποέμ», «Τόσκα» και «Μαντάμα Μπαττερφλάι», με τη συμμετοχή σπουδαίων Ιταλών καλλιτεχνών.

Η «Βασίλισσα του Χιονιού» από το Μπαλέτο της Εθνικής Όπερας της Οδησσού

Το Μπαλέτο της Εθνικής Όπερας της Οδησσού παρουσιάζει σε παγκόσμια πρεμιέρα τη «Βασίλισσα του Χιονιού». Μία νέα, διεθνής υπερπαραγωγή κλασικού χορού, βασισμένη στο γνωστό παραμύθι του Χανς Κρίστιαν 'Αντερσεν, με εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια και τη συμμετοχή κορυφαίων σολίστ (Έως 30/12).

Τα Χριστούγεννα του Καραγκιόζη στην Αίγυπτο

Ο Ηλίας Καρελλάς και οι συνεργάτες του ετοίμασαν τη νέα, γιορτινή παραγωγή «Τα Χριστούγεννα του Καραγκιόζη στην Αίγυπτο» (20-30 Δεκεμβρίου 2024 και 4-5 Ιανουαρίου 2025), μια νέα περιπέτεια με ζωντανή μουσική επί σκηνής. Μία ανατρεπτική ιστορία με πυραμίδες, μούμιες, γιορτινά στολίδια και φωτεινά λαμπάκια, όλα κάτω από τη σκιά της μεγάλης Σφίγγας. Ο αγαπημένος σκιοπαίκτης Ηλίας Καρελλάς υπογράφει την σκηνοθεσία, το κείμενο, τη σκηνογραφία και τους φωτισμούς, προσφέροντας μια παράσταση γεμάτη χιούμορ και μοναδική μουσική. Στην παράσταση συμμετέχουν η Βαρβάρα Μπιζά και ο Τζερόμ Καλούτα, μαζί με το μουσικό σχήμα ΚωΓιαMan.

Χριστουγεννιάτικο ρεσιτάλ της Ουρανίας Γκάσιου

Η Ουρανία Γκάσιου, οργανίστα του Μεγάρου, θα μας ταξιδέψει στις 23 Δεκεμβρίου με το καθιερωμένο χριστουγεννιάτικο ρεσιτάλ της, το οποίο θα περιλαμβάνει διαχρονικές χριστουγεννιάτικες μελωδίες, κλασικές συνθέσεις αλλά και σύγχρονα έργα. Ξεχωριστό κομμάτι της βραδιάς θα είναι η Σουίτα Interstellar του Χανς Τσίμμερ, αποσπάσματα της οποίας θα παρουσιαστούν σε μεταγραφή για εκκλησιαστικό όργανο από την 'Αννα Λάπγουντ.

Μουσική στο Φουαγιέ των Μουσών

Εκτός από τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στις αίθουσές του, το Μέγαρο θα φιλοξενήσει στο «Φουαγιέ των Μουσών» με ελεύθερη είσοδο για το κοινό , συναυλίες με γιορτινές μελωδίες, τις οποίες θα παρουσιάσουν συγκροτήματα από ωδεία και μουσικά σχολεία της Αττικής. Ειδικότερα, σε αυτές θα εμφανιστούν: Το Σάββατο 21.12 (18.15) το σύνολο «Δρόμοι της θάλασσας» του Μουσικού Σχολείου Πειραιά. Την Κυριακή 22.12 (16.15) το σύνολο «Jazz Sharp 9» του Μουσικού Σχολείου Αλίμου. Την Παρασκευή 27.12 (18.15) η Χορωδία της Νεανικής Εστίας Ενορίας Αγίας Παρασκευής και το Σάββατο 28 και την Κυριακή 29.12 (18.15) συγκροτήματα τζαζ του Ωδείου Αθηνών.

Ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Όπως κάθε χρόνο, το ΚΠΙΣΝ προσφέρει στιγμές χριστουγεννιάτικης μαγείας σε όλες και όλους και μοιράζεται τη χαρά, τη ζεστασιά και την ελπίδα των γιορτών σε έναν χώρο που έχει καθιερωθεί από τους πιο αγαπημένους εορταστικούς προορισμούς της πρωτεύουσας για εκατομμύρια επισκέπτες. Το Παγοδρόμιο στο Κανάλι, το Φεστιβάλ Φωτιστικών Εγκαταστάσεων στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, τα Σιντριβάνια που χορεύουν, τα πανύψηλα στολισμένα έλατα στην Αγορά και τα 80 φωτισμένα πλατάνια κατά μήκος του Καναλιού, καθώς η πάντα εντυπωσιακή εκδήλωση την Παραμονή Πρωτοχρονιάς, συνθέτουν ένα ευφάνταστο χριστουγεννιάτικο σκηνικό. Το πρόγραμμα φιλοξενεί, επίσης, εργαστήρια για παιδιά και ενήλικες, καθημερινά εκπλήξεις στην Αγορά, αθλητικά προγράμματα με γιορτινό «χρώμα», αλλά και μία σειρά από δυναμικές μουσικές και εκπαιδευτικές δράσεις σε επιμέλεια του SNFCC Youth Council.

Φεστιβάλ Φωτιστικών Εγκαταστάσεων στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Ακόμη μια χρονιά, το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος ρίχνει φως στις γιορτές και προσκαλεί τους επισκέπτες του σε μια φαντασμαγορική εμπειρία. Έξι εντυπωσιακές φωτιστικές εγκαταστάσεις σημαντικών διεθνών και Ελλήνων καλλιτεχνών αποτελούν τη φετινή επιλογή για τη θεματική «Dreamy Dreams: Τοπία Ονείρων» του Φεστιβάλ Φωτιστικών Εγκαταστάσεων. Έργα που αξιοποιούν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και άλλα που μέσα στην απλότητά τους δημιουργούν μια ονειρική ατμόσφαιρα. Στροβιλιζόμενοι αστέρες, φωτεινοί πλανήτες, ηχητικά κύματα, παλλόμενες σκέψεις και μυστικιστικές τελετουργίες, βυθίζουν τον επισκέπτη σε μια μαγική περιήγηση, καλώντας τον να συμμετάσχει, να εξερευνήσει και να ανακαλύψει με νέο βλέμμα τον χώρο του Πάρκου, να αλληλεπιδράσει με τις φωτιστικές εγκαταστάσεις και να φωτογραφηθεί με τους αγαπημένους του. Όλες οι εγκαταστάσεις είναι προσβάσιμες σε ΑμεΑ. (01/12/2024 - 07/01/2025, 17.00 - 00.00- Είσοδος ελεύθερη).

«Μια Χριστουγεννιάτικη Ιστορία» του Κάρολου Ντίκενς στον Φάρο

Η διασημότερη, ίσως, χριστουγεννιάτικη ιστορία παρουσιάζεται σε καινούργια θεατρική διασκευή για όλη την οικογένεια και σκηνοθεσία του Έκτορα Λυγίζου (βασισμένη στη μετάφραση της Μαρίας Αγγελίδου), που -με βασικά εργαλεία την ομαδική αφήγηση ενός νεανικού ensemble (Μάνος Βαβαδάκης, Εύα Βλασσοπούλου, Γιώργος Ζιάκας, Σοφία Κόκκαλη, Βίκυ Κυριακουλάκου, Έκτορας Λυγίζος, Γιώργος Φουρτούνης), τη γρήγορη και θεαματική δράση, το χιούμορ, τη μουσική και τα τραγούδια (πρωτότυπη μουσική / μουσικός επί σκηνής, Κορνήλιος Σελαμσής)- θα ξαναζωντανέψει στη σκηνή τη συναισθηματική και ηθική μεταστροφή ενός από τους πιο απολαυστικούς μισάνθρωπους της παγκόσμιας λογοτεχνίας.

Park Your Cinema: Christmas Edition στο Park Kiosk

Η δημοφιλής σειρά κινηματογραφικών προβολών επιστρέφει σε νέο σημείο και σε χριστουγεννιάτικη έκδοση. Από τις 21 Δεκεμβρίου έως και τις 6 Ιανουαρίου, κάθε βράδυ στις 18.00, οι επισκέπτες δίνουν ραντεβού στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, στο Park Kiosk, όπου προβάλλονται κλασικές και αγαπημένες γιορτινές ταινίες που απευθύνονται σε όλη την οικογένεια.

Εορταστικές Συναυλίες στο ΚΠΙΣΝ

Στις 23 Δεκεμβρίου, στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ παρουσιάζει ένα εορταστικό πρόγραμμα για τα Χριστούγεννα με τρία κλασικά έργα: τη Μεγάλη Ζωολογική Φαντασία «Καρναβάλι των Ζώων του Camille Saint Saens, το «Τρίπτυχο για δύο πιάνα» του Χρήστου Παπαγεωργίου και τη Σουίτα από την όπερα «Παραμονή Χριστουγέννων» του Nikolai Rimsky-Korsakov. Tέλος, την εορταστική περίοδο κλείνει μία συναυλία-αφιέρωμα στον θρύλο της τζαζ Louis Armstrong από τους Storyville Ragtimers με τίτλο «Black & Blue» που θα πραγματοποιηθεί στις 6 Ιανουαρίου στην Αγορά με ελεύθερη είσοδο.

Παραμονή Πρωτοχρονιάς στο ΚΠΙΣΝ

Το ΚΠΙΣΝ φοράει τα γιορτινά του και υποδέχεται το κοινό για την αλλαγή του χρόνου. Φέτος, το πρόγραμμα της Παραμονής Πρωτοχρονιάς ανοίγει, στις 22:30, ο Ίαν Στρατής, ο οποίος υπόσχεται να ενθουσιάσει το κοινό παρουσιάζοντας αγαπημένα τραγούδια σε δυναμικές εκτελέσεις. Οικοδεσπότης της λαμπερής βραδιάς είναι ο ηθοποιός και τραγουδιστής Ζερόμ Καλούτα. Από το πρόγραμμα της Παραμονής δεν θα μπορούσαν, βέβαια, να λείπουν και οι εντυπωσιακές χορογραφίες των Σιντριβανιών στο Κανάλι, ενώ ο χρόνος αλλάζει με ένα θεαματικό σόου πυροτεχνημάτων που θα φωτίσει τον αττικό ουρανό με λάμψη και χρώματα. Τα πρώτα λεπτά του νέου έτους δίνεται το σήμα εκκίνησης για τον πρώτο αγώνα δρόμου της χρονιάς, τον καθιερωμένο πλέον SNF RUN: 2025 FIRST RUN του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Στη συνέχεια, στήνεται ένα μεγάλο πάρτι στην Αγορά με τον ζωντανό θρύλο της disco και πρώτο super star DJ στην Ελλάδα της δεκαετίας του '80 Nicola Lavacca. Παράλληλα, το Παγοδρόμιο και το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος παραμένουν ανοιχτά, μόνο γι' αυτήν τη βραδιά, μέχρι τις 02:00. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο χάρη στη δωρεά του ΙΣΝ.

Η «Νυχτερίδα» του Στράους στο Θέατρο Ολύμπια

Η μαγεία της «Νυχτερίδας», του διαχρονικά γιορτινού αριστουργήματος του Γιόχαν Στράους του νεότερου, ζωντανεύει στο Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», από τις 19 Δεκεμβρίου έως τις 4 Ιανουαρίου, για 10 μόνο παραστάσεις. Η διάσημη οπερέτα, γραμμένη στα τέλη του 19ου αιώνα, παρουσιάζεται μέσα από τη σύγχρονη και ανατρεπτική σκηνοθετική ματιά του Γιάννη Σκουρλέτη, ενώ ο διακεκριμένος μαέστρος, Μίλτος Λογιάδης, αποδίδει τη μουσική του Στράους, αναδεικνύοντας τόσο τα κωμικά όσο και τα λυρικά στοιχεία του έργου, δίνοντας έμφαση στη ζωντάνια και τη θεατρικότητά τους. Με την Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χορωδία του Δήμου Αθηναίων.

Εορταστικά αναλόγια στο Θέατρο Τέχνης

Τον Δεκέμβριο, το Θέατρο Τέχνης διοργανώνει στις δύο σκηνές του ένα χριστουγεννιάτικο και ένα πρωτοχρονιάτικο αναλόγιο με δωρεάν είσοδο:

Την προπαραμονή των Χριστουγέννων (Δευτέρα 23/12 στις 20.00) στην Φρυνίχου, οι τελειόφοιτοι σπουδαστές της Δραματικής Σχολής του Θεάτρου Τέχνης εύχονται Καλά Χριστούγεννα διαβάζοντας χριστουγεννιάτικα διηγήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη και τραγουδώντας παραδοσιακά κάλαντα, σε σκηνοθετική επιμέλεια Κωσταντίνας Τάκαλου.

Την προπαραμονή Πρωτοχρονιάς (Δευτέρα 30/12 στις 20.00) στο Υπόγειο, ο Ρένος Χαραλαμπίδης αποχαιρετά τον παλιό χρόνο, τιμώντας έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές του Υπογείου, τον παλιό του δάσκαλο και μοναδικό ηθοποιό Βασίλη Διαμαντόπουλο, διαβάζοντας το άγνωστο, «πρωτοχρονιάτικο» έργο που είχε γράψει ο Β. Διαμαντόπουλος με τίτλο «Οι καλικάντζαροι». Στο πιάνο τον συνοδεύει ο Θάνος Μαριέτης. Χορεύει η Μαρία Μανουκιάν.

Επιπλέον, με έκτακτες εορταστικές παραστάσεις και σε έκτακτες ώρες θα παιχτεί μέσα στις γιορτές στην Φρυνίχου ο επιτυχημένος «Γυάλινος κόσμος» του Τενεσί Γουίλλιαμς σε σκηνοθεσία Αντόνιο Λατέλλα (Τετάρτη 25-Πέμπτη 26/12 στις 21.00, Πέμπτη 2/1 στις 21.00, Δευτέρα 6/1 στις 18.00 ) καθώς και η μουσική παράσταση για παιδιά «Ποιος βάτραχος;» σε κείμενο-μουσική-σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Ευστρατίου (έκτακτες παραστάσεις 26/12 και 6/1 στις 12.00).

«Μποέμ», «Δον Κιχώτης» και «Ματαρόα στον ορίζοντα» από την Εθνική Λυρική Σκηνή

Με την αναβίωση δύο επιτυχημένων παραστάσεων, του μπαλέτου «Δον Κιχώτης» και της όπερας «Μποέμ», καθώς και με μια ολοκαίνουργια παραγωγή από την Εναλλακτική Σκηνή της, με τίτλο «Ματαρόα στον ορίζοντα», υποδέχεται την εορταστική περίοδο η Εθνική Λυρική Σκηνή.

Η σπαρακτική «Μποέμ», το διαχρονικό αριστούργημα του Τζάκομο Πουτσίνι, επιστρέφει στην εμβληματική σκηνοθεσία του Γκρέιαμ Βικ. Η επιτυχημένη ανάγνωσή του στην «Μποέμ», τη δράση της οποίας επέλεξε να μεταφέρει από το Παρίσι του 19ου στην Αθήνα του 21ου αιώνα, έχει δημιουργήσει μια παράσταση ορόσημο για το ελληνικό λυρικό θέατρο. Με τη διεύθυνση της ορχήστρας να μοιράζονται ο Ζακ Λακόμπ και ο Κωνσταντίνος Τερζάκης, παρουσιάζεται στις 21, 27, 29, 31 Δεκεμβρίου και 2, 5 Ιανουαρίου 2025, με τα εισιτήρια να έχουν ήδη εξαντληθεί - γι' αυτό και προστέθηκαν τέσσερις επιπλέον παραστάσεις, στις 14, 16, 19 και 23 Μαρτίου 2025.

Με την αναβίωση του κλασικού «Δον Κιχώτη» του Λούντβιχ Μίνκους, σε μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλη, άνοιξε με μεγάλη επιτυχία η σεζόν 2024/25 για το Μπαλέτο της ΕΛΣ. Τη χορογραφία -η οποία βασίζεται στην κλασική εκδοχή του Πετιπά- υπογράφει ο διακεκριμένος Βραζιλιάνος χορευτής και χορογράφος Τιάγκο Μπορντίν. Επόμενες παραστάσεις στις 22, 24, 26 και 28 Δεκεμβρίου, στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ.

H Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ, σε συμπαραγωγή με το Εθνικό Θέατρο, παρουσιάζει για 21 παραστάσεις, από 14 Δεκεμβρίου 2024 έως 12 Ιανουαρίου 2025, τη νέα παράσταση μουσικού θεάτρου «Ματαρόα στον ορίζοντα», σε σύλληψη και σκηνοθεσία Θοδωρή Αμπαζή και μουσική του ίδιου και του Νίκου Κυπουργού. Πηγή έμπνευσης στάθηκε η αληθινή ιστορία του πλοίου «Ματαρόα», που κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου μετέφερε τον ανθό των νέων Ελλήνων διανοουμένων στη Γαλλία. Η μουσικοθεατρική μυθοπλασία εμπνέεται από τα ιστορικά γεγονότα και εξετάζει τη σχέση τους με το σήμερα.

Για μία εβδομάδα μέσα στην εορταστική περίοδο, από τις 25 Δεκεμβρίου 2024 έως και την 1η Ιανουαρίου 2025, η Εθνική Λυρική Σκηνή προσφέρει δωρεάν το σύνολο των παραστάσεων της GNO TV (tv.nationalopera.gr). Η διαδικτυακή πλατφόρμα της ΕΛΣ, συμπλήρωσε ήδη τα τρία χρόνια λειτουργίας της έχοντας χιλιάδες συνδρομητές από όλο τον κόσμο. Μάλιστα, ανήμερα των Χριστουγέννων, στις 25 Δεκεμβρίου -ημέρα έναρξης της δωρεάν εβδομάδας- θα κάνουν πρεμιέρα στην GNO TV τέσσερις πολυαναμενόμενες παραγωγές της Εθνικής Λυρικής Σκηνής («Τραβιάτα», «Στρέλλα», «Κασσάνδρα», «Point of No Return»), συμπληρώνοντας το πλούσιο περιεχόμενό της.

