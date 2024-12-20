The Voice Of Greece: Αυτοί είναι οι 13 Celebrities του σούπερ εορταστικού που θα δείτε την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς!

Σε ένα καταπληκτικό κλίμα με πολύ κέφι, λάμψη και γέλιο γυρίστηκε την Τρίτη το σπέσιαλ εορταστικό επεισόδιο του The Voice Of Greece που προορίζεται να κρατήσει παρέα στους τηλεθεατές την παραμονή της Πρωτοχρονιάς και μέχρι και μετά την αλλαγή του χρόνου.

Σε αυτό 13 Celebrities βρίσκονται αντιμέτωποι με τις καρέκλες των 4 coaches και παλεύουν τραγουδώντας να τους κάνουν να γυρίσουν για να τους διεκδικήσουν. Και όντως κανένας από τους 4 αγαπημένους coaches του talent show που σκίζει στους πίνακες της τηλεθέασης από την πρώτη μέρα της προβολής του στον ΣΚΑΙ, δεν είχε ιδέα για το ποιοι θα συμμετάσχουν στο γύρισμα αυτό.

Η μυστικότητα της διαδικασίας τηρήθηκε κατά γράμμα, ακριβώς όπως γίνεται και με τους παίκτες που παίρνουν μέρος στα Blind Auditions, ίσως και ακόμα περισσότερο αφού η παραγωγή έκανε τα πάντα για να μη συναντήσει κανείς κανέναν πριν από το γύρισμα.

Έτσι η Έλενα Παπαρίζου, ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο Πάνος Μουζουράκης και ο Χρήστος Μάστορας μπήκαν στο πλατό και έκατσαν στις καρέκλες τους παντελώς ανυποψίαστοι για τα πρόσωπα που τελικά συμμετείχαν στο γύρισμα. Και οι αντιδράσεις τους όταν τελικά έβλεπαν τα πασίγνωστα ονόματα, όταν πια οι καρέκλες γύριζαν -είτε είχαν πατήσει το κουμπί, είτε όχι- είναι απόλυτα αυθόρμητες, αυθεντικές και ιδιαίτερα απολαυστικές.

13 Celebrities διεκδικούν να κερδίσουν τους coaches σε αυτό το μοναδικό εορταστικό και πλέον μπορούμε να τους μοιραστούμε μαζί σας, αφού το γύρισμα έγινε και όλα πήγαν τέλεια!=

Γρηγόρης Αρναούτογλου (που το είπε κιόλας στην εκπομπή του στο ραδιόφωνο το πρωί)

Κατερίνα Καραβάτου

Έλενα Χριστοπούλου

Κατερίνα Ζαρίφη

Λευτέρης Πετρούνιας

Θοδωρής Αθερίδης

Αργύρης Αγγέλου (επίσης ανέβασε στόρι)

Άγγελος Παπαδημητρίου

Θέμης Γεωργαντάς

Άννα Κουτσαφτίκη

Ευτύχης Μπλέτσας (επίσης έβαλε βίντεο από το ταξίδι του προς την Αθήνα χωρίς να αποκαλύψει τον λόγο)

Βούλα Πατουλίδου

Λίλα Κουντουριώτη

Ποιοί κατάφεραν να κάνουν τους coaches να γυρίσουν; Τι απίθανες ατάκες ακούστηκαν εκατέρωθεν, τι συνέβη στα παρασκήνια; Μείνετε συντονισμένοι και θα τα μάθετε όλα.

