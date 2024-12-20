Έφη Μουρίκη: «Δεν έχω όσφρηση, είτε γεννήθηκα έτσι, είτε όταν ήμουν μωρό έχασα αυτή την αίσθηση από κάποια λοίμωξη»

Να και κάτι που σίγουρα δεν γνωρίσαμε για την ηθοποιό Έφη Μουρίκη παρά το γεγονός ότι βρίσκεται εδώ και χρόνια στην πρώτη γραμμή της δημοσιότητας και λόγω της καριέρας της και λόγω του γάμου της με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη.

Διαβάστε ακόμα : Κλέλια Ρένεση: «Βαθιά μέσα μου θα ήθελα να είμαι πιο συντροφική. Δεν το ‘χω. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν έχω να δώσω αγάπη»

Το αποκάλυψε η ίδια καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» της Αθηναϊδας Νέγκα. Και όλα αυτά ξεκινώντας από μια ερώτηση για τα Χριστούγεννα και αν της αρέσει να στολίζει το σπίτι της.

«Στολίζω και μ’ αρέσει πολύ, γίνομαι παιδί»

-Ανταλλάσσετε και δώρα;

«Ναι τα κάνουμε όλα»

-Αν είναι να πάρεις άρωμα όμως σου το παίρνει ο Βλαδίμηρος. Δεν έχεις όσφρηση…

«Σωστά. Μου λείπει αυτή η αίσθηση, δεν έχω όσφρηση. Απ’ ό,τι μου έχουν πει οι γιατροί, είτε γεννήθηκα έτσι, είτε όταν ήμουν μωρό έχασα αυτή την αίσθηση από κάποια λοίμωξη. Έχω κινδυνέψει από γκάζι, αλλά αποφεύγω πολλά δυσάρεστα πράγματα, όπως μου λένε οι φίλοι», είπε αρχικά η Έφη Μουρίκη και συνέχισε:

«Όταν πάμε για άρωμα διαλέγουν άλλοι, ύστερα ρωτάω πώς τους φαίνεται. Κάνω ένα μικρό γκάλοπ. Δεν ξέρω αν έχω κάψει φαγητό, δεν με έχει εμποδίσει να έχω γεύση. Ίσως επειδή δεν είχα ποτέ την αίσθηση της όσφρησης έχει αναπτυχθεί η γεύση. Μια χαρά πάμε εκεί, δεν με εγκαταλείπουν οι αισθήσεις μου σιγά σιγά».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.