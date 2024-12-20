Happy Traveller: Στη Βαυαρία και το Μόναχο - Δείτε το trailer

Η οικογένεια του Happy Traveller συνεχίζει τις χριστουγεννιάτικες εξορμήσεις της και την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου εξερευνά την επαρχία της Βαυαρίας στη Γερμανία.

Η αφετηρία του Ευτύχη και της Ηλέκτρας είναι το Φύσεν και πηγαίνουν να επισκεφτούν τα εντυπωσιακά κάστρα της Βαυαρίας. Το εμβληματικό κάστρο Nοϊσβανστάιν, από το οποίο εμπνεύστηκε η Disney το κάστρο της ωραίας κοιμωμένης, το μουσείο των Βαυαρών Βασιλιάδων που βρίσκεται στο διπλανό χωριό και το εξίσου όμορφο κάστρο Χοχενσβανγκάου. Την προσοχή τους κερδίζουν όμορφες εκκλησίες, όπως η εκκλησία Coleman αλλά και η εκκλησία της Wies που είναι στη λίστα των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco.

Συνεχίζουν το ταξίδι στο γιορτινό Μόναχο, όπου πηγαίνουν στο Άγαλμα της Βαυαρίας, τη χριστουγεννιάτικη αγορά, το μουσείο, το ανάκτορο και τον πολύ εντυπωσιακό καθεδρικό ναό. Πηγαίνουν βόλτα στην παλιά πόλη, ανεβαίνουν τα 300 σκαλιά του Άγιου Πέτρου που οι ντόπιοι αποκαλούν "παλιό Πέτρο", περπατούν στην πλατεία Odeon, στο μεγάλο πάρκο των ανακτόρων και βλέπουν το κτίριο Μαξιμιλιάνιουμ.

Εορταστική ατμόσφαιρα, εντυπωσιακά μνημεία και αξιοθέατα, ατελείωτες βόλτες σε στολισμένες πόλεις κάνουν και αυτό το ταξίδι απλά μαγικό.

