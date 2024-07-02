«Cobra Kai»: Δείτε το trailer της τελευταίας σεζόν

Δόθηκε στη δημοσιότητα από το Netflix το επίσημο τρέιλερ για το πρώτο μέρος της τελευταίας σεζόν του «Cobra Kai», που θα κάνει πρεμιέρα αυτό το μήνα.

Η έκτη και τελευταία σεζόν χωρίζεται σε τρία μέρη, με κάθε ένα από αυτά να περιέχει πέντε επεισόδια.

Όπως αναφέρει η επίσημη περιγραφή της σεζόν, «συνεχίζοντας με το «Cobra Kai» να έχει αποκλειστεί από την Κοιλάδα, οι senseis και οι μαθητές πρέπει να αποφασίσουν αν και πώς θα διαγωνιστούν στο Sekai Taikai, το παγκόσμιο πρωτάθλημα καράτε».

Σημειώνεται ότι τo «Cobra Kai» διαδραματίζεται 34 χρόνια μετά τη νίκη του Daniel LaRusso (Ralph Macchio) Ραλφ Μάτσιο απέναντι στον Johnny Lawrence (William Zabka) Γουίλιαμ Ζάμπκα στο All-Valley Karate Tournament.

Το πολυάριθμο καστ περιλαμβάνει επίσης, μεταξύ άλλων, τους Tanner Buchanan, Xolo Mariduena, Mary Mouser, Martin Kove, Peyton List και Elisabeth Shue.

Το spin-off του franchise «The Karate Kid» είναι σε σενάριο και εκτελεστική παραγωγή των Josh Heald, Jon Hurwitz και Hayden Schlossberg μέσω της εταιρείας παραγωγής τους, «Counterbalance Entertainment» με τους πρωταγωνιστές Ralph Macchio και William Zabka να είναι στην ομάδα των εκτελεστικών παραγωγών.

Σύμφωνα με το Deadline, η 6η σεζόν του «Cobra Kai» θα ξεκινήσει να προβάλλεται με το πρώτο μέρος στις 18 Ιουλίου, το δεύτερο στις 28 Νοεμβρίου και το τελευταίο μέρος εντός του 2025.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

