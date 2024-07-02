Άμλετ, σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη στο Κηποθέατρο Παπάγου

Τον «Άμλετ», το κορυφαίο έργο του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, παρουσιάζει η 5η Εποχή το καλοκαίρι του 2024. Ο Θέμης Μουμουλίδης, επιχειρεί μια σύγχρονη σκηνική ανάγνωση του έργου, με μια ομάδα σημαντικών ηθοποιών, με επικεφαλής τον Αναστάση Ροϊλό στον ρόλο του Άμλετ. Με όχημα την μεγαλειώδη ποιητική μετάφραση του Γιώργου Χειμωνά, η παράσταση παρακολουθεί το «γκρέμισμα» ενός κόσμου, ανίκανου να υπακούσει σε κανόνες και ηθική. Ένας κόσμος σκοτεινός, αδίστακτος, όπου η φιλία αλλά και οι σχέσεις αίματος δεν σημαίνουν τίποτε. Ένας «ετοιμόρροπος» κόσμος σκοπιμοτήτων και ιδιοτέλειας: η χώρα αυτή ονομάζεται Κτηνωδία. Ο Άμλετ γνωρίζει εξαρχής ότι αυτός ο κόσμος είναι σάπιος και πρέπει να καταστραφεί: καμιά χρήση του κόσμου δεν είναι καλή. Να βουλιάξει. Με τον Άμλετ, ο Σαίξπηρ καταθέτει στο παγκόσμιο θέατρο ένα έργο μνημειώδες που, αιώνες τώρα, έχει δημιουργήσει τη δική του μυθολογία. Μια κατάδυση στην ουσία του ανθρώπου και ταυτόχρονα ένα requiem στη σκοτεινή πλευρά του. Μέσα από τον Άμλετ, ο Σαίξπηρ μας περιγράφει την εποχή του, που είναι και δική μας εποχή. Ένα κείμενο υπερχρονικό και βαθιά πολιτικό.

Παίζουν: Αναστάσης Ροϊλός, Ιωάννα Παππά, Μιχάλης Συριόπουλος, Θοδωρής Σκυφτούλης, Θανάσης Δόβρης, Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου, Τζένη Καζάκου, Άρης Νινίκας, Δημήτρης Αποστολόπουλος.

Δευτέρα 1/7 και Τρίτη 2/7 στις 21:30

Εισιτήρια: 18-22€. Προπώληση: more.com

Κηποθέατρο Παπάγου, 6η στάση Παπάγου (Οδός Κορυτσάς), Παπάγου

Rockwave Nights: Ο Mika επιστρέφει στην Αθήνα

Μετά την ξεσηκωτική του εμφάνιση στο περσινό Rockwave Festival – που μας μάγεψε – ο εκθαμβωτικός showman Mika με τα πολύχρωμα ποπ beats επιστρέφει στην Αθήνα στα Rockwave Nights στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού στις 2 Ioυλίου 2024. Ποπ διαμάντια όπως «Grace Kelly», «Relax, Take It Easy», «Lollipop», «Big Girl (You Are Beautiful)» «The Origin of Love», «We Are Golden», ενσωματώνονται σε μια αιώνια λούπα που στριφογυρίζει στο ανθρώπινο μυαλό. Καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του, ο MIKA έχει δημιουργήσει έναν κόσμο σκληρού ρομαντισμού μέσα από τη χαρά και το παιχνιδιάρικο ύφος της εναλλακτικής ποπ. Οι επιτυχίες του ΜΙΚΑ είναι τόσο πιασάρικες και οι live εμφανίσεις του τόσο ψυχαγωτικές που κάθε συναυλία του μετατρέπεται σε ένα λαμπερό, χορευτικό πάρτυ διαχέοντας περισσότερα χρώματα από όσα χωρούν στο ουράνιο τόξο.

Τρίτη 2/7, 21:00

Εισιτήρια: 49,50€. Προπώληση: more.com

Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, Λυκαβηττός

Ο Σπύρος Γραμμένος φέρνει τον «Γραμμεντίνο» στην Τεχνόπολη

Ο Σπύρος Γραμμένος θα εμφανιστεί για ένα βράδυ, στα μέσα του καλοκαιριού, την Τρίτη 2 Ιουλίου, στην Τεχνόπολη, με μαύρα, κόκκινες τιράντες και… ληγμένα σοκολατάκια απ’ τον Φλεβάρη, αφού θα παρουσιάσει την ‘Γραμμεντίνος Σάμερ Εντίσιον’, την αγαπησιάρικη μουσική παράσταση που είχε εμπνευστεί με αφορμή την γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου. «Στην τελευταία του συναυλία χώρισαν 6 ζευγάρια, τα φτιάξανε 9, έγιναν 4 προτάσεις γάμου, συνελήφθησαν 12 μωρά για διατάραξη κοινής ειρήνης, πήραν κλήση για παρκάρισμα 13 άτομα, κόλλησαν κόβιντ 4, χάθηκε μια εσάρπα και βρέθηκε ένα κινητό το οποίο παραδόθηκε στον άνθρωπο που ανήκε» διαβάζουμε στην χιουμοριστική ανακοίνωση του καλλιτέχνη.

Τρίτη 2/7, 21:00

Εισιτήρια: 12€. Προπώληση: more.com

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100 & Βουτάδων, Γκάζι, 2130109300

Ο Σωκράτης Μάλαμας στο Κατράκειο Θέατρο

Τι θα ήταν το συναυλιακό καλοκαίρι μας χωρίς τον Σωκράτη Μάλαμα; Ήρθε όπως κάθε χρόνο η στιγμή να κλείσουμε ραντεβού στις ανοιχτές μουσικές σκηνές και τα θέατρα, εντός και εκτός των πόλεων, στις εξοχές και όπου θα έρθει φέτος για να μας συναντήσει ο Σωκράτης. Μαζί του στο τραγούδι η Ιουλία Καραπατάκη και δίπλα του σταθερά η μπάντα του. Με τον Γιάννη Παπατριανταφύλλου στο κοντραμπάσο, τον Κυριάκο Ταπάκη στο λαούτο και στο μπουζούκι, τον Κλέωνα Αντωνίου στην ηλεκτρική κιθάρα, τον Καλογιάννη Βεράνη στο βιολί, την τρομπέτα και το τραγούδι, το Νίκο Μαγνήσαλη στα τύμπανα, τον Γιάννη Μάλαμα στα κρουστά και το τραγούδι. Με ένα πρόγραμμα που θα έχει τα αγαπημένα μας και όσα δεν χορταίνουμε να τραγουδάμε παρέα.

Τρίτη 2/7, 21:00

Εισιτήρια: Early bird 15€ – Προπώληση 17€. Προπώληση: Προπώληση: more.com

Θέατρο Γης, Τριανδρία 553 37, Θεσσαλονίκη / Κατράκειο, Οσία Ξένη, 184 51 Νίκαια Αττικής

Robert McCabe: Φωτογραφικά στιγμιότυπα της μεταπολεμικής Ελλάδας στο Μουσείο Ακρόπολης

Το Υπουργείο Τουρισμού, ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού και το Μουσείο Ακρόπολης, παρουσιάζουν την έκθεση φωτογραφίας του Robert McCabe με τίτλο «Χαίρε Ξένε Στη Χώρα των Ονείρων» στην Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων στο ισόγειο του Μουσείου Ακρόπολης. Πρόκειται για μια μοναδική αναδρομή στην ‘ελληνική περίοδο’ του McCabe, με περίπου 100 φωτογραφίες, που στοχεύουν στο να αναδειχθεί η αυθεντικότητα, ο πολιτισμός, η ιστορία, η ομορφιά και οι άνθρωποι στην καθημερινότητα της μεταπολεμικής Ελλάδας μέσα από τη ματιά του Αμερικανού καλλιτέχνη.

Διάρκεια Έκθεσης: Από τις 28 Μαΐου 2024 έως και τις 8 Σεπτεμβρίου 2024

Ωράριο: Δευτέρα: 09:00 – 17:00. Τρίτη/Τετάρτη/Πέμπτη/Σάββατο/Κυριακή: 09:00 – 20:00. Παρασκευή: 09:00 – 22:00

Ελεύθερη είσοδος: Απαραίτητη προϋπόθεση η έκδοση εισιτηρίου ελεύθερης εισόδου από τα ταμεία εισιτηρίων του Μουσείου

Μουσείο Ακρόπολης, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, Αθήνα. Τηλέφωνο: 210 900 09 00

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.