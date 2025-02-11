Το τραγούδι της Κλαυδίας (Klavdia) που θα μας εκπροσωπήσει στη Eurovision είναι κατά γενική ομολογία αξιόλογο. Όμως, η «Αστερομάτα» φαίνεται ότι έχει κάτι το ιδιαίτερο αφού «ενέπνευσε» και του μεταλάδες!

Η φετινή ελληνική συμμετοχή στη Eurovision έχει ήδη 4, 5 metal εκδοχές με την πιο διαδεδομένη αυτή του Μπομπ Κατσιώνη, ο οποίος άλλαξε την ορίτζιναλ βερσιόν, με μία metal ενορχήστρωση και τη φωνή της Klavdia.

Το βίντεο έχει γίνει viral και τα σχόλια των χρηστών «αποθεωτικά» για το metal cover.

Το τραγούδι «πείραξε» σε άλλη μία μέταλ εκδοχή και ο Vagos Rockos,με την μουσική διασκευή του (χωρίς στίχους) επίσης να αρέσει πολύ στους χρήστες του youtube.

Πηγή: skai.gr

