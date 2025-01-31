Ποια είναι η Klavdia της Eurovision 2025- Η ιστορία της Αστερομάτας

Η Klavdia και το τραγούδι «Αστερομάτα» θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 69ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision στη Βασιλεία της Ελβετίας, όπως απαφάσισε κοινό και κριτικές επιτροπές κατά την αποψινή βραδιά του ελληνικού τελικού.

Η Klavdia, το πραγματικό όνομα της οποίας είναι Κλαυδία Παπαδοπούλου, είναι 22 ετών, έχει ποντιακή καταγωγή και έχει μεγαλώσει στον Ασπρόπυργο.

Η νεαρή τραγουδίστρια έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στο “The Voice of Greece”, όπου έφτασε μέχρι τον τελικό.

Το 2022, κυκλοφόρησε το πρώτο της single με τίτλο “Lonely Heart”, σε ρυθμούς ethnic pop dance.

Έχει εμφανιστεί δίπλα σε καταξιωμένους καλλιτέχνες, όπως ο Διονύσης Σαββόπουλος, και συμμετείχε σε φεστιβάλ όπως το “Summer Nostos Festival” με τον Good Job Nicky.

Μετά το “Lonely Heart”, συνέχισε με επιτυχημένα singles όπως τα “Χαράματα” και “Βασανίζομαι”.

Η ιστορία της Αστερομάτας

Η «Αστερομάτα» έκανε ιδιαίτερη αίσθηση από την πρώτη στιγμή που δημοσιοποιήθηκαν τα 12 υποψήφια τραγούδια για να μας εκπροσωπήσουν και έγινε αμέσως τάση στις πλατφόρμες και το youtube με τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να το καθιστούν αδιαφιλονίκητο φαβορί.

Η Klavdia, έχοντας ποντιακή καταγωγή, έχει εμπνευστεί την «Αστερομάτα», ένα κομμάτι σε σύγχρονους και ethnic ήχους με ελληνικό στίχο από τη γενοκτονία και των ξεριζωμό των Ποντίων, βασισμένη, όπως έχει πει στα μέσα ενημέρωσης, στα βιώματα της οικογένειάς της με την προσφυγιά αφού οι πρόγονοί της αναγκάστηκαν να εκπατριστούν και να εγκατασταθούν στη Σοβιετική Ένωση, όπου γεννήθηκαν οι γονείς της, αποφασίζοντας να επιστρέψουν στην Ελλάδα το 1991.

“Η “Αστερόματα” είναι μια όμορφη γυναίκα που έχει ωραία μάτια σαν αστέρια” έχει πει.

Η σύνθεση του τραγουδιού έγινε από τον Arcade και την Klavdia ενώ τους στίχους έγραψε Arcade.

Η βραδιά

Η βραδιά άνοιξε με την Έλενα Παπαρίζου και τον Σάκη Ρουβά που με τη συνοδεία της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ και μελών της Χορωδίας της ΕΡΤ, ερμήνευσαν τρία εμβληματικά τραγούδια του διαγωνισμού: «Waterloo» των ABBA, «Hold Me Now» του Johnny Logan, «Κρασί, θάλασσα και τ’ αγόρι μου», με το οποίο η Μαρινέλλα εκπροσώπησε για πρώτη φορά την Ελλάδα στη Eurovision, πριν από 51 χρόνια.

Ακολούθησε μία ανασκόπηση όλων των τραγουδιών που έχουν εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον διαγωνισμό της Eurovision, ενώ στη συνέχεια στη σκηνή ανέβηκε η Μαρίνα Σάττι με το «ΖARI», που ήταν η περσινή συμμετοχή της Ελλάδας στον διαγωνισμό.

Στη διάρκεια της αναμονής για την ψηφοφορία οι θεατές είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα πλούσιο μουσικό πρόγραμμα με τον Σάκη Ρουβά και την Έλενα Παπαρίζου, αλλά και μία ανασκόπηση της Eurovision του 2006 που διεξήχθη στην Ελλάδα ύστερα από την νίκη της Έλενας Παπαρίζου το 2005 με το τραγούδι «My Number One». Λίγο πριν ανακοινωθεί το όνομα του νικητή του ελληνικού τελικού στη σκηνή ανέβηκε ο Theo Evan που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη φετινή Eurovision ερμηνεύοντας το Fuego με το οποίο η Ελένη Φουρέιρα εκπροσώπησε την Κύπρο στον μουσικό διαγωνισμό το 2017, ενώ μία έκπληξη επιφύλαξαν οι συντελεστές της βραδιάς και για την Έλενα Παπαρίζου που είχε τα γενέθλιά της (31 Ιανουαρίου).

Πηγή: skai.gr

