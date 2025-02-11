Την Αθηνά Οικονομάκου πολιόρκησαν οι δημοσιογράφοι των εκπομπών για να τη ρωτήσουν για τη σειρά «Έχω Παιδιά», όπου παίζει, αλλά κυρίως για να απαντήσει στις δηλώσεις του συντρόφου της, Μπρούνο Τσερέλα, για έναν ενδεχόμενο γάμο.

«Θα μπορούσαμε να παντρευτούμε με την Αθηνά, όταν μιλάμε για αγάπη, έτσι είναι. Οπότε το λατρεύω. Σίγουρα είναι ωραίο όνειρο. Θα δούμε τι θα μας φέρει η ζωή», είχε πει εκείνος μεταξύ άλλων.

«Τα γυρίσματα πάνε πολύ καλά, πολύ ευχάριστα. Φαντάζομαι πως δεν υπάρχει λόγος να μη δούμε και του χρόνου το Έχω παιδιά. Εγώ περνάω πάρα πολύ καλά, τα γυρίσματα είναι ιδανικά για τη συνθήκη της ζωής μου που είναι λίγα. Οπότε θα ήθελα να συνεχιστεί η σειρά. Δεν έχω κανονίσει κάτι του Αγίου Βαλεντίνου. Δεν θα είμαι στην Ελλάδα», αποκάλυψε.

Για την απάντηση του συντρόφου της, Μπρούνο Τσερέλα, αναφορικά με τον γάμο, είπε: «Ωραία. Ναι, και; Εγώ τι πρέπει να πω; Τα αφήνω όλα στη ζωή. Μην περιμένετε από μένα κάτι παραπάνω!».

