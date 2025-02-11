Διπλό live για το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» και σήμερα, Τρίτη 11 Φεβρουαρίου, στις 14.45. Η Ευλαμπία Ρέβη βρίσκεται ζωντανά στα Τρίκαλα ενώ ο Γιώργος Κουρδής παραμένει στη Σαντορίνη, καταγράφοντας τις εξελίξεις για την έντονη σεισμική δραστηριότητα.

Στα Μεγάλα Καλύβια, το ρεπορτάζ αποκαλύπτει μια δυστοπία. Ανάμεσα στα συντρίμμια που βύθισαν σπίτια και μνήμες, όπως λένε οι κάτοικοι, βλέπουμε πλημμυροπαθείς να ζουν ακόμα σε κοντέινερ. Μας καταγγέλλουν ότι ένας στους πέντε πληγέντες δεν έχει ακόμα λάβει ούτε την πρώτη αρωγή. Τι λέει ο δήμαρχος Τρικκαίων;

Οι κοινωνικές δομές των Τρικάλων στηρίζουν πολλούς ωφελούμενους. Οι άνθρωποι των δομών τους νιώθουν οικογένεια εκείνους που δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα και με χαμόγελο τους ευχαριστούν καθημερινά.

Καινοτομία και δημιουργικότητα παίρνουν σχήμα και μορφή στη δουλειά δύο βραβευμένων Τρικαλινών σχεδιαστών, που με τα γραφικά τους δίνουν υπόσταση σε πρωτοποριακά projects. Ανάμεσα σε αυτά ένα σχολείο αγγλικών που καινοτομεί σε μεθόδους διδασκαλίας εισάγοντας και την τέχνη ως εργαλείο. Αποτέλεσμα, χαρούμενα παιδιά και πολλές διακρίσεις.

Στη Σαντορίνη, εκατοντάδες είναι οι πολύτεκνες οικογένειες. Φωνές και γέλια παιδιών που μπερδεύονται με τον προβληματισμό των γονέων τους για την ακρίβεια, η οποία πολλαπλασιάζει τα προβλήματά τους, αλλά και τη στιγμή που θα έρθει η δύσκολη ώρα που θα χρειαστούν γιατρούς.

Καταγράφουμε στιγμές από έναν αγώνα ιστιοπλοΐας παιδιών στη Βλυχάδα, που συνέρρευσαν από όλες τις Κυκλάδες για το συναρπαστικό αυτό άθλημα.

