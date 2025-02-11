Τον τίτλο του ομορφότερου άνδρα στον κόσμο -εκ μέρους της Ελλάδας- πρόκειται να διεκδικήσει ο Νίκος Κολιογιάννης, στον διεθνή διαγωνισμό ομορφιάς, «Mr Tourism World».

Ειδικότερα, τα καλλιστεία αυτά πρόκειται να διεξαχθούν στο Βιετνάμ, στις 18 Φεβρουαρίου 2025. Εκεί, εκπρόσωποι από διάφορες χώρες θα διαγωνιστούν μεταξύ τους, έτσι ώστε να κερδίσουν όχι μόνο τον τίτλο του ομορφότερου άνδρα αλλά και το έπαθλο των 30.000 ευρώ.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Νίκος Κολιογιάννης δεσμεύτηκε ότι εάν κερδίσει στα καλλιστεία, θα δώσει τα χρήματα για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Ο Νίκος Κολιογιάννης έχει γεννηθεί και μεγαλώσει στην Άρτα, ενώ έχει κάνει σπουδές Τουριστικών Επαγγελμάτων και Διατροφολογίας. Έχει εργαστεί σε δημοτικούς παιδικούς σταθμούς στην Άρτα κι έχει διακριθεί σε πολλούς διαγωνισμούς μόντελινγκ σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Στα επερχόμενα καλλιστεία θα φορέσει την ενδυμασία του αρχαίου Σπαρτιάτη, προκειμένου να δείξει την ιστορία της Ελλάδας. Συνολικά θα υπάρξουν τέσσερις εμφανίσεις. «Οι διαγωνιζόμενοι ήμασταν περίπου 2.000 αγόρια. Έγινε το πρώτο κάστινγκ, όπου μείναμε 30, μετά 12 παιδιά που διαγωνιστήκαμε και βγήκαμε στους τοπ τρεις, που θα εκπροσωπήσουμε την Ελλάδα», αποκάλυψε ο ίδιος.

Πηγή: skai.gr

