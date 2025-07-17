Η Αριάνα Γκράντε δεν εγκαταλείπει τη μουσική και το τραγούδι. Η ποπ σταρ, που έγινε υποψήφια για Όσκαρ, ηθοποιός σε ανάρτησή της στο Instagram αποσαφηνίζει ό,τι έχει να κάνει με τη μουσική της καριέρα και αρνείται ότι σκόπευε να σταματήσει να εργάζεται ως τραγουδίστρια.

«Είναι πολύ ανόητο εκ μέρους σας να υποθέτετε ότι επειδή έχω πολλά πράγματα, σκοπεύω να εγκαταλείψω το τραγούδι και τη μουσική...!!! Είναι και ήταν πάντα η σανίδα σωτηρίας μου. Θα χρειαστεί να δημιουργηθεί χώρος για όλα αυτά», έγραψε η πρωταγωνίστρια του μιούζικαλ «Wicked» στη λεζάντα της τελευταίας της ανάρτησης, προσθέτοντας ένα emoji νεράιδας στο τέλος της πρότασης.

«Μπορεί να μην είναι ακριβώς όπως πριν, αλλά το προτιμώ πολύ περισσότερο όπως το έχω στο μυαλό μου. Διασκεδάζω. Νιώθω ευγνώμων, ενθουσιασμένη και έχω έμπνευση. Βρίσκοντας μια ισορροπία ανάμεσα σε πολλά έργα και προσπάθειες που αγαπώ και κάνοντας το με τον δικό μου τρόπο, δουλεύω πάνω σε ένα σχέδιο να τραγουδήσω για όλους σας του χρόνου, έστω και για λίγο» πρόσθεσε. «Σας αγαπώ» ανέφερε.

Η διευκρίνιση, σύμφωνα με το THR δημοσιεύθηκε μια μέρα μετά την ανακοίνωση της Αριάνα ότι θα πρωταγωνιστήσει στην κινουμένων σχεδίων μεταφορά του «Oh, the Places You'll Go!», του σκηνοθέτη του «Wicked», Τζον Μ. Τσου μαζί με τη Τζος Γκαντ. Το μιούζικαλ πρόκειται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους τον Μάρτιο του 2028 και θα περιλαμβάνει πρωτότυπα τραγούδια που γράφτηκαν Μπένζ Πάσεκ και Τζάστιν Πολ. Νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι, ανακοινώθηκε ότι η Αριάνα Γκράντε θα πρωταγωνιστήσει μαζί με τον Μπεν Στίλερ και τον Ρόμπερτ ντε Νίρο στο «Meet the Parents 4».

Η Γκράντε έφτασε στο Νο.1 του Billboard 200 chart για τη deluxe έκδοση του άλμπουμ της «Eternal Sunshine» πριν από λίγους μήνες, είχε μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις από την αρχική κυκλοφορία του άλμπουμ το 2024.

