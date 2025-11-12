Αποκαθιστά την αλήθεια ο Κώστας Τσουρός

Σε δηλώσεις για την αποκατάσταση της αλήθειας και της επαγγελματικής του ηθικής προέβη σήμερα ο Κώστας Τσουρός κατά τη διάρκεια της εκπομπής «ΤΟ ΧΟΥΜΕ», με αφορμή τη συνέντευξη του πρώην συνεργάτη του Χάρη Λεμπιδάκη, στο ΠΡΩΙΝΟ (ΑΝΤ1).

«Πολλές φορές η σιωπή εκλαμβάνεται ως αδυναμία, αλλά δεν είναι αδυναμία. Είναι σεβασμός να επιλέγεις να μην απαντάς και να συμμετέχεις σε κάτι τέτοιο. Δείτε κι εσείς ένα μικρό απόσπασμα και να πω δύο λόγια, γιατί τα όρια ξεπεράστηκαν...» είπε στην αρχή ο Κώστας Τσουρός και έδωσε πάσα στο επίμαχο απόσπασμα για να διευκρινίσει τρία πράγματα:

Α)Πως ουδέποτε ρωτήθηκε στο πλαίσιο ρεπορτάζ και fact checking για το θέμα, για το οποίο ερήμην του θεωρήθηκε από την εκπομπή του άλλου καναλιού πως είπε ψέματα και ότι φημίζεται για την εντιμότητα και την ειλικρίνειά του, Β) πως ενημερώθηκε για την παραίτηση του συνεργάτη του από μια ανάρτηση στο INSTAGRAM, επομένως δεν υπήρχε λόγος να επικοινωνήσει μαζί του. Γ) Τόνισε την αντίφαση στα λεγόμενα του πρώην συνεργάτη του:τελικά αποχώρησε ή απομακρύνθηκε?

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.