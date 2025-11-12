Το «The Floor», το πιο φανταστικό και απρόβλεπτο τηλεπαιχνίδι γνώσεων, έρχεται την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου στις 21.00, με ένα νέο επεισόδιο γεμάτο στρατηγικές αναμετρήσεις γνώσεων, δυναμικές μονομαχίες και συνεχή εναλλαγή στην πρωτιά. Ένα επεισόδιο που τα... φαβορί καταρρέουν και τα outsider ανέρχονται!

Ο Γιώργος Λιανός υποδέχεται τους 60 παίκτες που συνεχίζουν την αγωνιώδη πορεία τους για το μεγάλο έπαθλο αξίας 50.000 ευρώ. Κάποιοι από αυτούς επεκτείνονται και αγχώνουν τους αντιπάλους, ενώ δύο έχουν τις καλύτερες επιδόσεις. Ο Μάριος και ο Αχιλλέας βρίσκονται στην κορυφή, έχοντας κατακτήσει από 7 τετράγωνα ο καθένας.

Δείτε trailer:

Στο νέο επεισόδιο, ο Κέβιν, τελευταίος νικητής από το προηγούμενο επεισόδιο, προκαλεί μια νέα διαγωνιζόμενη στην κατηγορία «Σύνθετες λέξεις». Μόνο που αυτή η επιλογή δεν κρίνεται ιδιαίτερα πετυχημένη αφού και τον βγάζει… knockout και διευρύνει την κυριαρχία της – 3 τετράγωνα και σε κομβικό σημείο του «The Floor».

Μια νέα παίκτρια επιλέγεται και προκαλεί, σε μονομαχία γνώσεων, μια αντίπαλο που πολλοί φοβούνται: την Κατερίνα, την νοσοκόμα. Στόχος της είναι να τη βγάλει εκτός παιχνιδιού, να κατακτήσει τα τετράγωνα της και να ανέβει με μία νίκη στην κορυφή! Θα τα καταφέρει;

Στη συνέχεια, μια νέα παίκτρια καλεί σε μονομαχία μία άλλη αντίπαλο-φαβορί, την Αρχοντούλα. Η τελευταία νικά, επεκτείνεται σε 6 τετράγωνα και κληρονομεί την κατηγορία «Χαρακτήρες ταινιών». Νιώθοντας δυνατή, προκαλεί έναν... γείτονα της. Θα τον κερδίσει ή θα ανέβει κι εκείνος με μία μόνο νίκη στην κορυφή;

Ακολουθούν κι άλλες δυναμικές μονομαχίες γνώσεων! Κάποιες από αυτές όμως, μετατρέπονται σε... εφιάλτη για κάποια από τα φαβορί. Ποιοι θα προλάβουν να επιστρέψουν στην ασφάλεια του «The Floor» και ποιοι θα αποχαιρετήσουν στο 5ο επεισόδιο; Αυτή τη φορά ο τελικός θα είναι γένους αρσενικού ή... θηλυκού;

Η γνώση είναι το «όπλο» σου. Το «The Floor» το πεδίο μάχης σου.

«The Floor»

Πέμπτη 13 Νοεμβρίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ



