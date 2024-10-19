Το Survivor μας χάρισε άλλη μια στιγμή συγκίνησης την Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου, με μια νέα αποχώρηση.

Οι δυο ομάδες διεκδίκησαν την ομαδική ασυλία και στη συνέχεια οι Τίγρεις οδηγήθηκαν σε ψηφοφορία αποχώρησης. Ο Παναγιώτης σε μια μονομαχία με την Χριστιάνα δεν κατάφερε να κερδίσει και αποχώρησε από το Survivor. Μιλώντας στον Γιώργο Λιανό δήλωσε: «Είμαι χαρούμενος που γνώρισα αυτά τα νέα παιδιά και είμαι περήφανος για αυτούς, ήταν τιμή μου να παίζω μαζί τους».

Oι πρώτες αποκλειστικές δηλώσεις του Παναγιώτη λίγο μετά την αποχώρησή του

«Είμαι πολύ συνηθισμένος στο να κλείνω ένα κύκλο και να ανοίγω έναν καινούργιο.Ήθελα να μείνω αλλά είμαι πολύ χαρούμενος που επιστρέφω στην οικογένειά μου. Σίγουρα θα φάω κράξιμο, αλλά η αλήθεια έπρεπε να ειπωθεί» είπε χαρακτηριστικά.

