The Voice of Greece: Παπαρίζου ή Μαζωνάκης θα κερδίσει την καρδιά της διαγωνιζόμενης;

Δύο νέα επεισόδια Blind Auditions έρχονται στο «The Voice of Greece» για να μας αποκαλύψουν τα μεγαλύτερα ταλέντα. Οι coaches, Πάνος Μουζουράκης, Χρήστος Μάστορας, Γιώργος Μαζωνάκης και Έλενα Παπαρίζου, έχουν ήδη ξεκινήσει να χτίζουν τις ομάδες τους, αλλά ποιοι θα είναι οι επόμενοι τυχεροί που θα κερδίσουν μια θέση;

Ο Γιώργος Καπουτζίδης υποδέχεται τους διαγωνιζόμενους στο Family Room και με τη θετική του ενέργεια και διάθεση, τους εμψυχώνει για μία ακόμη καλύτερη συνέχεια στον μουσικό διαγωνισμό.

Μια φωνή όμως μαγνητίζει τα βλέμματα της Έλενας Παπαρίζου και του Γιώργου Μαζωνάκη, οι οποίοι μπλέκονται σε έναν συναρπαστικό αγώνα για να την κερδίσουν. Η Έλενα, αποδεικνύει ότι είναι έτοιμη για όλα προκειμένου να εντάξει αυτό το ταλέντο στην ομάδα της αφού ανεβαίνει στη σκηνή για να κάνουν μαζί ένα "Ηigh heels show".



Δείτε το αποκλειστικό απόσπασμα:

Συντονιστείτε για τα νέα επεισόδια και τις απολαυστικές μονομαχίες αυτό το Σάββατο 19 και την Κυριακή 20 Οκτωβρίου στις 21.00!

