Νίκη Παλληκαράκη: «Θεωρώ χαζό να πουλήσω την προσωπική μου ζωή»

Δεν δίνει συχνά συνεντεύξεις η Νίκη Παλληκαράκη. Η ίδια πιστεύει πως αυτό συμβαίνει γιατί δεν της αρέσει να μιλάει ποτέ για προσωπικά της ζητήματα και αυτό την κάνει να μην είναι trendy και επιθυμητή στις τηλεοπτικές εκπομπές. Αλλά δεν θέλει να αλλάξει. Γιατί για εκείνη είναι χαζό να πουλάει κάποιος την προσωπική του ζωή.

Μιλώντας στην εκπομπή της Αθηναΐδας Νέγκα «Καλύτερα Αργά» στη δεύτερη τηλεοπτικής τους συνάντηση οι δύο γυναίκες είχαν να πουν πολλά.

«Είμαι εσωστρεφές άτομο, αν με δεις στην παρέα δεν θα το καταλάβεις, μιλάω, γελάω , συμμετέχω, αλλά έχω καταλήξει πως έχω ανάγκη κάποιες ώρες του 24ώρου να έχω την απόλυτη μοναχικότητα.

Όταν δεν έχω δουλειά μπορώ να κάτσω και όλη τη μέρα μόνη μου. Και όταν πάω να φάω έξω μόνη παλιά είχα ένα βιβλίο σε ετοιμότητα, τώρα έχω το κινητό.

Όταν βγαίνω μόνη μου για φαγητό, μπορεί να έρθει κάποιος να μου μιλήσει γιατί νομίζει ότι θέλω παρέα» είπε αρχικά η Νίκη Παλληκαράκη.

-Για έναν άνθρωπο που φαίνεται πως θέλει την ησυχία του σε έχει δυσκολέψει το κομμάτι της δημοσιότητας; Τα πες μας τη γνώμη σου, να πούμε κάτι και για την προσωπικής ου ζωή… Πώς το έχεις αντιμετωπίσει αυτό;

«Νομίζω όχι με μεγάλη επιτυχία. Δεν έχω και μεγάλο ενδιαφέρον γιατί το θεωρώ πολύ χαζό να πουλήσω προσωπικά μου πράγματα και μοιραία δεν είμαι πολύ trendy σε αυτό»

-Καλά, μερικοί άνθρωποι δεν τα πουλάνε οι ίδιοι, μπορεί να πουν ότι αρραβωνιάστηκαν και να το πάρουν να το κάνουν show…

«Ναι, εγώ πάλι δεν δικαιολογώ πια την αθωότητα. Ξέρουμε ότι άμα βγάλουμε κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση… δεν φταίνε όσοι το πάρουν. Το θεωρώ πολύ χαζό να περηφανευτείς και να πουλάς πράγματα που κάνει όλος ο κόσμος. Όλος ο κόσμος ερωτεύεται, χωρίζει, παντρεύεται, βαφτίζει το παιδί του, γεννάει…»

-Είναι και ωραίο να το δείχνεις καμιά φορά… Δεν σου έχει τύχει;

«Το κάνω κι εγώ καμιά φορά και μετά βλέπω ότι έχει αρπαχτεί και τα βάζω με τον εαυτό μου ότι τι; Φταίει αυτός που το πήρε; Δεν το ήξερες;»

«Όλοι μας φτιάχνουμε ένα αφήγημα που μας βολεύει που συχνά όλα μας τα συμπλέγματα, όλα μας τα θέματα τα ακουμπάμε σε αυτό το αφήγημα. Αυτό το αφήγημα εγώ το έχω δουλέψει πάρα πολύ και το υπερασπίζομαι και ομολογώ ότι δεν το έχω προδώσει και καμαρώνω για αυτό το πράγμα» είπε σε άλλο σημείο της συνέντευξης η ηθοποιός.

-Έχεις εξελιχθεί όμως;

«Ναι έχω εξελιχθεί»

-Μπορείς να μην προδίδεις τον εαυτό σου και συγχρόνως να εξελίσσεσαι;

«Αυτός είναι ο μεγάλος μου αγώνας. Νομίζω πάνω από όλα για μένα προδοσία θα ήταν για όφελός μου να παραγκωνίσω το αξιακό μου σύστημα. Το δικό μου. Δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνω αυτό»

