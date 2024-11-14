Στην εκπομπή «Πάμε Δανάη» μίλησε η Στεφανία Γουλιώτη για τον ρόλο της στη σειρά Maestro και το πιο δύσκολο για την ίδια γύρισμα που χρειάστηκε να κάνει για τις ανάγκες των τριών κύκλων του σήριαλ.

Και δεν δυσκολεύτηκε καθόλου να ξεχωρίσει ποια σκηνή ήταν για εκείνη η δυσκολότερη:

«Νομίζω πως είναι προφανές ότι η πιο δύσκολη σκηνή στο Maestro για μένα ήταν η σκηνή της γέννας. Έπρεπε να γίνει γρήγορα, μετά είχαμε αυτά τα ουρλιαχτά στη μέση του δρόμου… Κράτησε πάρα πολύ ώρα, θυμάμαι πως ούρλιαξα ούτε και εγώ ξέρω πόσες φορές για να το πάρουμε από όλες τις πλευρές και απ’ όλα τα πλάνα» είπε αρχικά η Στεφανία Γουλιώτη και συνέχισε:

«Το αστείο είναι ότι κάποια στιγμή έρχονταν άνθρωποι για να δουν τι συμβαίνει γιατί γιατί νόμιζαν ότι παθαίνω κάτι πραγματικό. Δηλαδή έρχονταν οι γείτονες. Κάποια στιγμή φώναξαν την αστυνομία, νομίζω, κάτι έγινε και μας είπαν ότι ακουγόμουν τουλάχιστον τρία τετράγωνα μακριά από εκεί που κάναμε το γύρισμα».

