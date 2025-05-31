Άννα Φόνσου: «Αν πω ότι είμαι 80, θα πούνε "κάνει την μπεμπέκα!"» Η κριτική με πειράζει»

Η Άννα Φόνσου ήταν φιλοξενούμενη στο Στούντιο 4 και με πολύ χιούμορ ομολόγησε ότι έχει πει ψέματα σε γιατρό για την ηλικία της και ότι την ενοχλεί να τη ρωτούν πόσων ετών είναι.

Κρύβω χρόνια σε όλους τους γιατρούς. Καταρχήν δεν πηγαίνω τακτικά σε γιατρούς. Τώρα πονούσαν τα πόδια μου και πήγα σε έναν γιατρό και μου είπε ότι είναι λογικό τόσα χρόνια που χορεύω. Ήθελε να μου το πει με τρόπο. Με ρώτησε πόσο είμαι και του είπα 55, όσα χρόνια είμαι στο θέατρο. Δεν έχω ποτέ μαζί μου τον ΑΜΚΑ που δηλώνει την ηλικία μου!» είπε με χιούμορ.

«Με έχει πιάσει μια μανία με τις ηλικίες. Το θεωρώ πάρα πολύ γελοίο, βλέπουν ότι έχω κάνει ταινίες το 60. Θεωρώ απρέπεια να ρωτάνε μια γυναίκα την ηλικία της. Ο γιατρός ήταν νόστιμος και του έκρυψα τα χρόνια μου!» είπε.

«Αν πω ότι είμαι 80 χρονών -που τόσο είμαι!- θα πούνε "τόσων χρονών ντύνεται έτσι, και φοράει και μίνι και κάνει την μπεμπέκα!". Η κριτική με πειράζει. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Στα σίριαλ έχουν ρόλους που χρειάζονται μια γυναίκα στην ηλικία μου και βάζουν μια νέα με ρυτίδες. Γιατί δεν παίρνουν εμένα που δεν θα κάνουν και τόση ώρα μακιγιάζ;» ανέφερε

