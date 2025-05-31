Μετά από τεχνικές «επιπλοκές» και ακύρωση της εμφάνισής της πριν λίγες ημέρες στη Βοστώνη – η Shakira (Σακίρα) ακύρωσε και δεύτερη συναυλία , αυτή τη φορά στην Ουάσιγκτον

Η Κολομβιανή ποπ σταρ επρόκειτο να εμφανιστεί σήμερα, Σάββατο στο WorldPride, ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ LGBTQ+ στον κόσμο.

Σε ανακοίνωσή του, το στάδιο του μπέιζμπολ όπου θα δινόταν η συναυλία, Nationals Park είπε ότι «οι επιπλοκές με το προηγούμενο σόου στη Βοστώνη» σήμαιναν ότι «η πλήρης παραγωγή της περιοδείας της Shakira δεν μπορεί να μεταφερθεί έγκαιρα στην Ουάσιγκτον, DC».

Από την πλευρά της, η σταρ του Τhe Wherever, Whenever είπε ότι ήταν «συντετριμμένη» που τα σόου της ακυρώθηκαν.

«Λόγω των απρόβλεπτων και ατυχών συνθηκών που επηρέασαν εμένα και άλλους καλλιτέχνες στη Βοστώνη, η πλήρης παραγωγή της περιοδείας μου δεν μπορεί να μεταφερθεί στην Ουάσιγκτον, DC εγκαίρως για την προγραμματισμένη μου εμφάνιση το Σάββατο», είπε η Shakira.

«Μετρούσα τις μέρες, ενθουσιασμένη που θα επανενωθώ με τους θαυμαστές μου τόσο στην Ουάσιγκτον όσο και στη Βοστώνη», πρόσθεσε.

«Υπόσχομαι ότι θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να είμαι μαζί σας το συντομότερο δυνατό».

Το Nationals Park είπε ότι «παρά κάθε προσπάθεια», δεν κατέστη δυνατό η συναυλία να πραγματοποιηθεί όπως είχε προγραμματιστεί και υποσχέθηκε αυτόματη επιστροφή χρημάτων στους κατόχους εισιτηρίων.

Πηγή: skai.gr

