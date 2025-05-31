Υποψήφιοι προς αποχώρηση είναι: ο Χρήστος Γκικουρίας, ο KAS, η Θεοφανία Νικολαΐδη και ο Χρήστος Ντ., η Ζωή και ο Γιάννης.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, η Nancy και η Χριστίνα το… πανηγύρισαν!

Η Ζωή κατευθείαν αντέδρασε και οι τόνοι ανέβηκαν: «Ναι, ναι χορέψτε τώρα, έρχεται η ώρα σας αγάπες μου!». Ο Νίκος Ζαφειράκης ενοχλείται από τη συμπεριφορά της Ζωής Ασουμανάκη και δεν χάνει ευκαιρία να κοντραριστεί μαζί της με εκείνη να του απαντά: «Το ούφο το όρθιο τι μιλάει ρε, έχει και άποψη!»

Και ενώ η ατμόσφαιρα παραμένει ηλεκτρισμένη, ο Ντεντόπουλος, βρίσκει την ευκαιρία να λογομαχήσει και πάλι με την Ζωή: «Μην πατάει επί πτωμάτων για να γίνει ηθοποιός, τραγουδίστρια και παρουσιάστρια!».

Στο σπίτι του BIG BROTHER οι εξελίξεις είναι συνεχόμενες και μπορείς να τις παρακολουθήσεις μέσω του live streaming από το skai.gr/tv και το ΣΚΑΪ HYBRID!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.