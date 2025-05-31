Big Brother: Νέες αντιπαραθέσεις μετά την ψηφοφορία - Δείτε το τρέιλερ

BIG BROTHER

Παρουσιάζει ο Πέτρος Λαγούτης

Με έξι υποψήφιους στο σπίτι του BIG BROTHER το κλίμα είναι εκρηκτικό. Όσο πλησιάζει το live της Κυριακής, οι τόνοι ανεβαίνουν και κάθε λέξη αποκτά άλλη βαρύτητα. Οι πρώτες αντιδράσεις μετά την ψηφοφορία είναι έντονες και θα τις παρακολουθήσουμε απόψε, Σάββατο 31 Μαΐου στις 23.15 στον ΣΚΑΪ!

Ο Γιάννης Λορένζο Κύρτσης είναι πλέον υποψήφιος προς αποχώρηση. Η απόφασή του να μη μαγειρέψει για όλους, όπως συνήθιζε, έφερε αντιδράσεις από τους συγκάτοικους που θεώρησαν την πράξη του αντίποινα στην ψήφισή του.

Η Ζωή Ασουμανάκη, ούσα υποψήφια για τέταρτη συνεχόμενη Κυριακή, νιώθει αδικημένη από όλους. Στη νέα αντιπαράθεση με τη Nancy Tawby και τον Χρήστο Ντεντόπουλο οι τόνοι ανεβαίνουν πολύ.

Η Nancy και ο Γιώργος Αντωνιάδης έχουν έρθει πολύ κοντά. Το χθεσινό φιλί και η δήλωση στήριξης στο πρόσωπό της, από τον Γιώργο, δείχνει πως η σχέση τους μπαίνει σε νέες βάσεις.

Ο Χρήστος Γκικουρίας και η Ζωή φαίνεται να βρίσκουν απρόσμενα πολλά κοινά. Μήπως όσα τους ενώνουν είναι περισσότερα από εκείνα που τους χωρίζουν;

Μία νέα εμπειρία ετοιμάζεται να ζήσει ο Χρήστος Ντ. καθώς η Μαρικέλλυ και η Χριστίνα Παπαδέλλη τον ετοιμάζουν για… αποτρίχωση!!!

