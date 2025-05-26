Αλληλεγγύη με λάμψη Χόλιγουντ: «Σωσίες» της Μέριλιν στηρίζουν τις γυναίκες με καρκίνο στο Δουβλίνο

Σχεδόν 200 «σωσίες» της Μέριλιν Μονρόε (Marilyn Monroe) πλημμύρισαν την παραλία Balcarrick στο Donabate της Κομητείας του Δουβλίνου, συμμετέχοντας σε μια άκρως συμβολική φιλανθρωπική κολύμβηση.

Φορώντας ρετρό μαγιό και τις χαρακτηριστικές ξανθές περούκες, βούτηξαν στα νερά του Ατλαντικού για το «Marilyn's Mater Paddle», μια πρωτοβουλία που διοργανώνεται για δεύτερη συνεχή χρονιά με στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων για τις γυναίκες που νοσηλεύονται με καρκίνο στο νοσοκομείο Mater.

Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα συμβάλουν στην επιτάχυνση της διάγνωσης, τη βελτίωση των θεραπειών και την παροχή κορυφαίας φροντίδας σε γυναίκες που δίνουν μάχη με τον καρκίνο σε όλη την Ιρλανδία, αναφέρει ο «Guardian». Η διευθύντρια ανάπτυξης του ιδρύματος του νοσοκομείου, Roisin Duffy, υπογράμμισε τη σημασία της δράσης:

«Το ίδρυμα επικεντρώνεται σε τέσσερις βασικούς τομείς: ιατρικό εξοπλισμό, αναβάθμιση του νοσοκομείου, έρευνα και καινοτομία, καθώς και υποστήριξη ασθενών και οικογενειών. Αυτό μπορεί να σημαίνει, από την παροχή μικρών αναγκών και φαρμάκων μέχρι την αγορά υπερσύγχρονων μηχανημάτων μαστογραφίας».

Και προσθέτει: «Είμαστε απίστευτα συγκινημένοι με τις γυναίκες που συγκεντρώθηκαν στο Donabate. Το «Marilyn's Mater Paddle» μπορεί επιφανειακά να φαίνεται σαν μια απλή, διασκεδαστική βουτιά με θέμα το Χόλιγουντ, αλλά είναι κάτι πολύ περισσότερο. Είναι μια βουτιά με σκοπό και κάθε δωρεά που πραγματοποιείται, μας βοηθά να υποστηρίξουμε τις γυναίκες στο ταξίδι τους με τον καρκίνο στο νοσοκομείο Mater».

