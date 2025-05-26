Από την πρώτη μέρα που οι παίκτες μπήκαν στο σπίτι του Big Brother γνωρίζουν ότι πρέπει να έχουν μια συγκεκριμένη συμπεριφορά απέναντι σε κάμερες και μικρόφωνα. Μαρικέλλυ και Χριστίνα δεν αποτελούν εξαίρεση. Ωστόσο, οι δύο παίκτριες υπέπεσαν σε ένα σοβαρό σφάλμα.

Όπως φάνηκε στο βίντεο τα δύο κορίτσια μιλούσαν με μαξιλάρια μπροστά στα πρόσωπά τους, καλύπτοντας παράλληλα τα μικρόφωνά τους. Ο Big Brother τις κάλεσε στο δωμάτιο επικοινωνίας και τους ανακοίνωσε ότι για την πράξη τους αυτή θα υπάρξει ποινή.

Λίγο αργότερα όλοι οι παίκτες μαζεύτηκαν στον ίδιο χώρο και ο Big Brother ανακοίνωσε ότι η ποινή για το παράπτωμα των κοριτσιών θα βαρύνει όλο το σπίτι και θα αφορά αφαίρεση ποσού από τον προϋπολογισμό. Οι δύο παίκτριες κατάλαβαν το λάθος τους και ζήτησαν συγγνώμη από τους συγκατοίκους τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.