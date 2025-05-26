Εκτός Big Brother ο Μπάμπης Καρατζάς

Εξω από το σπίτι του Big Brother βρέθηκε ο Μπάμπης Καρατζάς μετά την ψηφοφορία του κοινού, το βράδυ της Κυριακής. Η Ζωή μάλιστα τον συνόδευσε μέχρι την πόρτα όπου και τον αγκάλιασε.

Οι τέσσερις υποψήφιοι προς αποχώρηση ήταν η Ζωή, η Φένια, ο Χρήστος Ντεντόπουλος και ο Μπάμπης.

Η Ζωή, μετά την αποχώρηση του Μπάμπη, δακρυσμένη, ανέφερε πως "Είμαι κοντά με συγκεκριμένα άτομα και ένα ένα αποχωρούν".

Αμέσως μετά την έξοδό του από το σπίτι του Big Brother στη συνομιλία που είχε ο Μπάμπης με τον Π. Λαγούτη και απαντώντας στην ερώτηση γιατί πιστεύει ότι βρέθηκε εκτός, ο πρώην πλέον συγκάτοικος εκτίμησε πως "Οι αδύνατοι χτυπάν έναν έναν τους δυνατούς".

Πρώτος υποψήφιος για αποχώρηση

Το επεισόδιο της Κυριακής δεν έληξε, όμως, με την αποχώρηση του Μπάμπη. Ο Big Brother επεφύλασσε μια έκπληξη στους υπόλοιπους συγκάτοικους τους οποίους κάλεσε σε ανοιχτή ψηφοφορία να ψηφίσουν τον πρώτο παίκτη προς αποχώρηση. Κι αυτός είναι ο Χρήστος Γκικουρίας.

Πηγή: skai.gr

