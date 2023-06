Άλλαξε ο τίτλος του Captain America 4 - Η πρώτη φωτογραφία από τα γυρίσμα

To «Captain America: Brave New World» αναμένεται στις αίθουσες στις 3 Μαΐου του 2024

Ο τίτλος του Captain America 4, «New World Order» δεν ισχύει πλέον. Η Marvel Studios ανακοίνωσε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η τέταρτη πολυαναμενόμενη ταινία του Captain America -και η πρώτη με πρωταγωνιστή τον Άντονι Μακί (Anthony Mackie) θα έχει τον τίτλο «Brave New World».

Η είδηση συνοδεύτηκε με τη πρώτη φωτογραφία από τα γυρίσματα, τα οποία ξεκίνησαν τον Μάρτιο. Δείχνει τον Άντονι Μακί να φορά την στολή του σούπερ ήρωα και να συνομιλεί με τον θρυλικό Χάρισον Φορντ (Harrison Ford), ο οποίος υποδύεται τον στρατηγό Thaddeus «Thunderbolt» Ross, έναν ρόλο που ανέλαβε μετά τον θάνατο του Γουίλιαμ Χερτ(William Hurt).

Captain America: Brave New World



In theaters May 3, 2024 (via @anthonymackie) pic.twitter.com/u1kCgLolsL — Marvel Studios (@MarvelStudios) June 6, 2023

Σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, η τέταρτη «Captain America» ταινία θα λάβει χώρα μετά τα γεγονότα της ταινίας «Avengers: Endgame» και της σειράς του Disney+, «The Falcon and the Winter Soldier», που κυκλοφόρησε το 2021.

Το σενάριο υπογράφουν οι Μάλκολμ Σπέλμαν (Malcolm Spellman) και Ντάλαν Μιούσον (Dalan Musson) μαζί με τον Αμερικανονιγηριανό Τζούλιους Ονάχ(Julius Onah) ο οποίος θα είναι και στο τιμόνι της σκηνοθεσίας, συνεχίζοντας το ταξίδι του Σαμ Γουίλσον ως Captain America.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης οι Tιμ Μπλέικ Νέλσον (Tim Blake Nelson), Λιβ Τάιλερ(Liv Tyler), Σίρα Χάας (Shira Haas), Ντάνι Ραμίρεζ (Danny Ramirez) και Καρλ Λάμπλι (Carl Lumbly).

To «Captain America: Brave New World» αναμένεται στις αίθουσες στις 3 Μαΐου του 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

