Βαράτε με κι ας κλαίω... Μαράια και "All I Want for Christmas Is You" ξανά στην κορυφή

Το "All I Want for Christmas Is You" της Μαράια Κάρεϊ (Mariah Carey) έχει αναδειχθεί πλέον στον «ύμνο» των χριστουγεννιάτικων εορτών.

Αν και όλοι ισχυρίζονται ότι έχουν βαρεθεί να το ακούνε, από την κυκλοφορία του το 1994 και κάθε χρόνο, τις ημέρες των Χριστουγέννων ακούγεται σε κάθε γωνιά του πλανήτη, σπάζοντας παράλληλα τα μουσικά ρεκόρ.

Φέτος, για τέταρτη χρονιά το τραγούδι βρίσκεται αυτή την περίοδο στην κορυφή του Billboard Hot 100 - μάλιστα κατάφερε να εκτοπίσει από την κορυφή το "Anti-Hero" της Τέιλορ Σουίφτ (Taylor Swift) που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο

Εκτός από πρώτο γενικά, το "All I Want for Christmas Is You" είναι σταθερά το πρώτο χριστουγεννιάτικο ταγούδι, αφήνοντας το "Rockin Around the Christmas Tree" της Μπρέντα Λι (Brenda Lee) στο Νο. 2, το "Jingle Bell Rock" του Μπόμπι Χελμς (Bobby Helms) στο Νο. 3, το "A Holly Jolly Christmas" του Μπερλ 'Αιβς (Νο. 4) και το "Last Christmas" των Wham στο Νο. 9.

Και άλλη μία, για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεώτεροι...

