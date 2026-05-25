Άλφρεντ Μολίνα: Το «The Boroughs» και η σκιά του Ντοκ Όκ

Ο Άλφρεντ Μολίνα έγινε 73 ετών, αλλά όπως και ο χαρακτήρας του στη σειρά «The Boroughs» του Netflix, δεν δείχνει σημάδια επιβράδυνσης. Μόνον φέτος, ο ηθοποιός των ταινιών "Spider-Man 2" και "Spider-Man: No Way Home" έχει ήδη πρωταγωνιστήσει στην ανεξάρτητη δραμεντί «When We Get There» και έχει χαρίσει τη φωνή του στο χταπόδι Μαρσέλους στη σειρά «Remarkably Bright Creatures» του Netflix. Τώρα, πρωταγωνιστεί στην πρωτότυπη σειρά του Netflix «The Boroughs».

Η σειρά των Τζέφρι Άντις και Γουίλ Μάθιους σε εκτελεστική παραγωγή των Ματ και Ρος Ντάφερ, (Stranger Things) ακολουθεί τον Σαμ Κούπερ (Μολίνα), έντονα ανεξάρτητο, συνταξιούχο μηχανικό, ο οποίος μετακομίζει απρόθυμα στην ομότιτλη κοινότητα διαβίωσης ηλικιωμένων λίγο μετά τον θάνατο της συζύγου του. Ο Κούπερ γνωρίζει γρήγορα τους ηλικιωμένους γείτονές του -αλλά πριν προλάβει να βολευτεί, εμφανίσεις και μυστηριώδεις εξαφανίσεις τον προειδοποιούν ότι κάτι δεν πάει καλά στο νέο του σπίτι.

Σε συνέντευξή του στο Variety ο Αγγλο-Αμερικανός ηθοποιός εξήγησε ότι δεν έχει γυρίσει ποτέ τηλεοπτική σειρά που να έχει διαρκέσει περισσότερο από μία σεζόν.

«Ευτυχώς είμαι παντρεμένος με συγγραφέα [Τζένιφερ Λι] της οποίας το ένστικτο εμπιστεύομαι πάντα. Της έδωσα το σενάριο και της είπα: «Διάβασέ το και πες μου τι πιστεύεις». Κυριολεκτικά διάβασε 12 σελίδες και απλώς είπε: "Α, ναι, πρέπει να το κάνεις αυτό" τόνισε ο ηθοποιός αναφερόμενος στην απόφασή του να συμμετάσχει στη σειρά.

«Κοιτάς τι έχουν κάνει οι αδερφοί Ντάφερ και λες; "Ναι, αυτοί οι τύποι ξέρουν τι κάνουν". Αυτό είναι ένα είδος που αγαπούν και πραγματικά καταλαβαίνουν. Και είναι μέρος μιας γενιάς που μεγάλωσε με όλα αυτά τα κλασικά είδη ταινιών όπως «E.T.» και «The Goonies» και όλα αυτά. Τόσο με το «Stranger Things» όσο και με το «The Boroughs», έχουν δημιουργήσει έναν κόσμο όπου είναι πολυγενεακής απήχησης. Αυτές οι ιστορίες είναι διαχρονικές, οπότε από την αρχή, όλο αυτό το πράγμα έμοιαζε πολύ κομψό και ήμασταν πρόθυμοι να ξεκινήσουμε» υπογράμμισε.

Φανταστική χαρακτήρισε ο Άλφρεντ Μολίνα τη συνεργασία με τους συμπρωταγωνιστές του, Μπιλ Πούλμαν, Τζίνα Ντέιβις, Άλφρι Γούνταρντ, Κλαρκ Πίτερς. «Νομίζω ότι αυτό που μου άρεσε πραγματικά ήταν ότι από τη συγκεκριμένη ομάδα ηθοποιών, όλους τους θαύμαζα. Έχουμε ένα υπέροχο καστ» τόνισε.

Απαντώντας σε ερώτηση αν θα επαναλάβει τον ρόλο του Ντοκ Όκ είπε ότι αμφιβάλλει αν θα συμβεί. Νομίζω ότι ίσως χρειαστεί να αφήσουμε τον Ντοκ Όκ σε μια ωραία περίοπτη θέση στη συλλογή των κακών του, αλλά ειλικρινά, αν χτυπούσαν την πόρτα μου και έλεγαν ότι θα θέλαμε πολύ να το ξανακάνετε, θα το ξαναέκανα, τόνισε. Ο Άλφρεντ Μολίνα υποδύθηκε τον Doc Ock (Doctor Octopus) στην ταινία Spider-Man 2 (2004) και επανέλαβε τον ρόλο του στο Spider-Man: No Way Home (2021).

Πηγή: skai.gr

