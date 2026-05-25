Εντ Σίραν: Αποχώρησε από τη Warner Music μετά από 15 χρόνια

Ο Εντ Σίραν αποχώρησε από την Warner Music μετά από 15 χρόνια και οκτώ άλμπουμ. Ο τραγουδιστής γνωστοποίησε την αποχώρησή του από τη δισκογραφική μέσω ενημερωτικού δελτίου την περασμένη εβδομάδα. Η είδηση επιβεβαιώθηκε αργότερα από την εταιρεία με ανακοίνωση προς τη βρετανική έκδοση Music Week.

«Δεν πρόκειται για μια κατάσταση τύπου "δυσαρεστημένος καλλιτέχνης φεύγει από δισκογραφική εταιρεία"» έγραψε ο Εντ Σίραν στο μήνυμα. «Είναι ένας έφηβος που ξεκίνησε στην εταιρεία με διαφορετικές προτεραιότητες και τώρα είναι πατέρας δύο παιδιών, ο οποίος νιώθει ότι χρειάζεται μια αλλαγή στον τρόπο που κάνει τα πράγματα επαγγελματικά».

Με περίπου 200 εκατομμύρια πωλήσεις άλμπουμ από το ντεμπούτο του το 2011 με το "+" και ένα από τα τραγούδια με τις περισσότερες αναπαραγωγές στην ιστορία, «Shape of You» (το οποίο έχει συγκεντρώσει σχεδόν 5 δισεκατομμύρια αναπαραγωγές μόνο στο Spotify), ο Άγγλος τραγουδιστής και συνθέτης είναι ένας από τους κορυφαίους καλλιτέχνες στη δισκογραφία στον κόσμο και, με βάση τα περισσότερα κριτήρια, ο μεγαλύτερος καλλιτέχνης στο roster της Warner.

Το άλμπουμ του "-" του 2017 ("Divide": Τα άλμπουμ του Sheeran έχουν συχνά σύμβολα για τίτλους) είναι μια από τις πιο εμπορικά δημοφιλείς κυκλοφορίες της εποχής του streaming, με σχεδόν 40 εκατομμύρια μονάδες ισοδύναμες με άλμπουμ. Ωστόσο, οι πιο πρόσφατες κυκλοφορίες του ήταν σημαντικά λιγότερο εμπορικά επιτυχημένες, αν και συνεχίζει να εμφανίζεται σε συναυλίες που γεμίζουν στάδια στις παγκόσμιες περιοδείες του. Στις ΗΠΑ, είχε τέσσερα άλμπουμ Νο. 1, αλλά το πιο πρόσφατο με τίτλο "Play" του 2025, έφτασε στο Νο. 5.

Ο Εντ Σίραν υπέγραψε συμβόλαιο με την θυγατρική της Warner, Asylum Records, στο Ηνωμένο Βασίλειο και τα άλμπουμ του κυκλοφόρησαν μέσω της δισκογραφικής εταιρείας Atlantic της Warner στις ΗΠΑ. Ενώ τα προηγούμενα άλμπουμ του ανήκουν στην Warner, τα δικαιώματα για τις πιο πρόσφατες κυκλοφορίες του ανήκουν στη δική του δισκογραφική εταιρεία, Gingerbread Man και έχουν παραχωρηθεί με άδεια στην Warner.

Πηγή: skai.gr

