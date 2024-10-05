Αφροδίτη Λιάντου: Θα ήθελε να συνεργαστεί με τη μητέρα της, Εβελίνα Παπούλια;

H Αφροδίτη Λιάντου ήταν μαθηματικά προδιαγεγραμμένο πως θα ασχολιόταν με κάποιον τρόπο με τον καλλιτεχνικό χώρο. Με δύο γονείς γνωστούς, την Εβελίνα Παπούλια (ηθοποιός, χορεύτρια και ζωγράφος) και τον Γιώργο Λιάντο (ηθοποιό και σκηνοθέτη) από μικρή γνώρισε τα υπέρ και τα κατά του επαγγέλματος και το αγάπησε.

Η πρώτη της εμφάνιση έγινε στη σειρά «Η γη της ελιάς» και φέτος εντάχθηκε στο καστ της σειράς «Η Παραλία» μένοντας έναν χρόνο εκτός. Η ίδια μίλησε για όλα στον Παναγιώτη Βαζαίο και στο Λοιπόν που κυκλοφορεί.

-Μετά τη «Γη της ελιάς» είχες άγχος για το επόμενο τηλεοπτικό σου βήμα;

«Η αλήθεια είναι ότι ήθελα να είναι πολύ συγκεκριμένο το επόμενό μου βήμα. Προέκυψε και ένα κενό ενός χρόνου που δεν έκανα τηλεόραση, έκανα μόνο θέατρο, οπότε πήρα τον χρόνο μου, ηρέμησα και σκέφτηκα κάποια πράγματα. Η σειρά «Παραλία» πιστεύω ότι ήρθε την κατάλληλη στιγμή».

-Γιατί αποφάσισες να απέχεις έναν χρόνο τηλεοπτικά;

«Η «Γη της ελιάς» ήταν μια καθημερινή σειρά που έπαιζε Δευτέρα με Κυριακή. Χρειαζόταν ένα διάλειμμα. Κάποια στιγμή κουράζεται και ο τηλεθεατής να σε βλέπει συνέχεια. Από την άλλη ήθελα κι εγώ να πάρω μια απόσταση. Να ασχοληθώ με το θέατρο και να κάνω την εταιρεία μου με τις τσάντες. Μου ήρθαν τα πράγματα όπως τα ήθελα… Μόλις ηρέμησα και πήρα τον χρόνο μου, προέκυψε η πρόταση για την Παραλία».

-Η δημοσιότητα πόσο άλλαξε τη ζωή σου και την καθημερινότητά σου;

«Δεν μπορώ να πω ότι ένιωσα κάποια τεράστια αλλαγή στη ζωή μου. Το μόνο καλό είναι όταν έρχονται οι άνθρωποι και σου μιλάνε για τον ρόλο σου ή σου λένε όμορφα και κολακευτικά πράγματα».

-Φαίνεσαι ένα προσγειωμένο κορίτσι, πήραν ποτέ τα μυαλά σου αέρα εξαιτίας της ξαφνικής αναγνωρισιμότητας;

«Νομίζω πως όχι. Μεγάλωσα σε μια οικογένεια που είναι του χώρου και οι δύο γονείς μου. Ήμουν εξοικειωμένη δηλαδή με τον καλλιτεχνικό χώρο, δεν μου ήρθε ξαφνικά όλο αυτό μπροστά μου. Επίσης και οι δύο γονείς μου είναι πάρα πολύ προσγειωμένοι».

-Σε βοήθησε το γεγονός ότι οι γονείς σου είναι καλλιτέχνες, ηθοποιός η μαμά σου, σκηνοθέτης ο μπαμπάς σου…

«Με βοήθησε αρκετά γιατί είχα μάθει από πολύ μικρή ότι η υποκριτική είναι μια δουλειά σαν όλες τις άλλες, με την μόνη διαφορά ότι εκτίθεσαι στα φώτα και στο κοινό. Δεν το είχα δηλαδή σαν ένα παραμύθι μέσα στο κεφάλι μου».

-Μπήκες ποτέ στην διαδικασία να συγκριθείς με τη μητέρα σου;

«Είμαστε δύο τελείως διαφορετικοί άνθρωποι με εντελώς διαφορετικούς χαρακτήρες. Δεν μπήκα ποτέ σε διαδικασία σύγκρισης».

-Ποια συμβουλή σου έδωσε η μητέρα σου, Εβελίνα Παπούλια;

«Να μην φοβάμαι την αλλαγή, αλλά την στασιμότητα. Αυτό είναι και το μότο στη ζωή μου. Μου αρέσουν οι αλλαγές, να δοκιμάζω καινούργια πράγματα και να δημιουργώ».

-Θα ήθελες να συνεργαστείς κάποια στιγμή μαζί της τηλεοπτικά ή και θεατρικά;

«Ακόμη δεν μου έχει προκύψει αυτή η ανάγκη. Χαίρομαι που και οι δύο κάνουμε διαφορετικά πράγματα».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.