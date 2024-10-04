Still Standing: Τι ενώνει τον Χρ. Φερεντίνο με την Ε. Μενεγάκη και τον Κ.Ζ Τζόουνς;

Ποιο είναι το κοινό στοιχείο που έχουν η Ελένη Μενεγάκη και η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς; Πώς αυτά τα πρόσωπα «συνδέονται» με τον Χρήστο Φερεντίνο;

Στο διασκεδαστικό τηλεπαιχνίδι γνώσεων, πριν από λίγα λεπτά, είδαμε μία έξυπνη ερώτηση αλλά καθόλου δύσκολη, που έγινε αιτία ο παρουσιαστής του «Still Standing» να κάνει μία πιο... προσωπική αποκάλυψη.

Δείτε το απόσπασμα

Πηγή: skai.gr

