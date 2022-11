Αποθέωση για την Adele στο Λας Βέγκας (βίντεο)

Αν κάπου γίνονται οι καλύτερες συναυλίες- shows, αυτό είναι στο Λας Βέγκας και τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής περνάνε για παραστάσεις από τα θέατρα των κολοσσιαίων ξενοδοχείων. Η Adele επέτρεψε χθες μετά από 10 μήνες απουσίας στην σκηνή του διάσημου Caesars Palace για εμφανίσεις και το κοινό την αποθέωσε.

#Billboard on #Adele's Vegas Debut: Adele lovingly dedicated the past 10 months to creating the intimate show of her dreams, and the lucky 4,000+ fans who got to be in the room returned the love tenfold, reducing the singer to tears more than once throughout the poignant night!❤️ pic.twitter.com/tGVqacXwbv