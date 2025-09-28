Χρυσή πόρπη ηλικίας 4.500 ετών βρέθηκε στον αρχαιολογικό χώρο της Τροίας

Χρυσή πόρπη ηλικίας 4.500 έφερε στο φως η σκαπάνη στον αρχαιολογικό χώρο της ομηρικής Τροίας. Μαζί με την πόρπη ήρθε στο φως και σπάνιος λίθος από νεφρίτη, όπως ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Πολιτισμού.

Ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού, Mehmet Nuri Ersoy, ανακοίνωσε την ανακάλυψη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χθες, Σάββατο, χαρακτηρίζοντας το εύρημα, που χρονολογείται στην Πρώιμη Εποχή του Χαλκού, ως «μία από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις του τελευταίου αιώνα».

Όπως δήλωσε, η πόρπη είναι μία από τις μόλις τρεις που είναι γνωστές παγκοσμίως και η καλύτερα διατηρημένη από όλες.

Troya’da 4 bin 500 yıllık altın broş ve yeşim taşı gün ışığına çıkarıldı!



160 yılı aşkın süredir süren Troya kazılarında, Erken Tunç Çağı’na tarihlenen altın bir halkalı broş ile son derece ender bir yeşim taşı bulundu.



Dünya üzerinde bilinen sadece 3 örnekten en iyi korunmuş… pic.twitter.com/iu5mftHNRh — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) September 27, 2025

Τα ευρήματα θα εκτεθούν στο Μουσείο Τροίας στο Τσανάκκαλε.

Τα αντικείμενα ανακαλύφθηκαν στα στρωματογραφικά στρώματα Τροία ΙΙ, μια φάση οικισμού η χρονολόγηση της οποίας έχει προκαλέσει διαφωνία στην αρχαιολογική κοινότητα. Μέχρι σήμερα, οι ακαδημαϊκοί δεν έχουν καταλήξει αν το στρώμα Τροία ΙΙ ξεκίνησε περί το 2.300 – 2.200 ή νωρίτερα.

Η πόρπη ανάγει οριστικά τον πολιτιστικό ορίζοντα γύρω στο 2.500 πΧ, προσφέροντας ένα σταθερό σημείο αναφοράς για το χρονοδιάγραμμα της Εποχής του Χαλκού της πόλης.

Ο υπουργός Mehmet Nuri Ersoy ανέφερε ότι ο λίθος από νεφρίτη θεωρείτο πολυτελές αντικείμενο πριν από περίπου 4.500 χρόνια.

Η αρχαία πόλη της Τροίας μελετάται από αρχαιολόγους για περισσότερα από 160 χρόνια και είναι γνωστή παγκοσμίως χάρη στα ομηρικά έπη, την Ιλιάδα και την Οδύσσεια. Από το 1998 αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO και θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους παγκοσμίως, ρίχνοντας φως στην πρώιμη αστικοποίηση και το εμπόριο της Ανατολίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.