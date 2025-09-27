Το Βρετανικό Μουσείο ετοιμάζει το δικό του «Met Gala»

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Το Βρετανικό Μουσείο ετοιμάζεται να καθιερώσει τη δική του φαντασμαγορική ετήσια εκδήλωση στα πρότυπα του φημισμένου Met Gala της Νέας Υόρκης, το οποίο προσελκύει προσωπικότητες παγκόσμιας εμβέλειας και συγκεντρώνει τεράστια χρηματικά ποσά.

Η πρώτη διοργάνωση έχει προγραμματιστεί για τις 18 Οκτωβρίου, με τις προσκλήσεις να έχουν ήδη σταλεί σε διεθνές επίπεδο. Στόχος του μουσείου είναι ο χορός να αποτελέσει γιορτή της τέχνης και του πολιτισμού και να αναδείξει τη θέση του Λονδίνου ως μίας από τις κορυφαίες πολιτιστικές πρωτεύουσες του κόσμου.

Η εκδήλωση προετοιμάζεται σε συνεργασία με πολυτελείς οίκους και θα συμπέσει με τη διεθνή έκθεση τέχνης Frieze. Η Έλεν Μπρόκλμπανκ, διευθύνουσα σύμβουλος του Walpole, ενός φορέα που εκπροσωπεί 250 μάρκες πολυτελείας και συμμετέχει στην οργανωτική επιτροπή, έδωσε το στίγμα του εγχειρήματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Σκεφτείτε τη φιλοδοξία του Met Gala με τη μοναδικότητα του Ηνωμένου Βασιλείου».

Το Met Gala της Νέας Υόρκης έχει αναγνωριστεί ως η «μεγαλύτερη βραδιά του κόσμου της μόδας», με το περιοδικό Vogue να παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του θέματος κάθε χρονιάς. Οι καλεσμένοι από τον χώρο της ψυχαγωγίας, των επιχειρήσεων, της πολιτικής και του αθλητισμού καλούνται να επιμεληθούν τις ενδυματολογικές τους επιλογές και να συνεισφέρουν χιλιάδες δολάρια στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης. Οι τιμές για το Met Gala είναι ενδεικτικές του μεγέθους του, με τα τραπέζια των δέκα ατόμων να ξεκινούν από 350.000 δολάρια και τα ατομικά εισιτήρια να κοστίζουν 75.000 δολάρια.

The British Museum is to launch its own “Met Gala” in the hope of replicating New York’s renowned haute couture ball which invites guests to dress outrageously and give even more outrageous sums of money https://t.co/Uo3OIatQRc — The Times and The Sunday Times (@thetimes) September 26, 2025

Το Βρετανικό Μουσείο δεν έχει αποκαλύψει ακόμη το κόστος της συμμετοχής, η οποία θα είναι δυνατή μόνο κατόπιν πρόσκλησης.

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται σε μια περίοδο που τα πολιτιστικά ιδρύματα της Βρετανίας αναζητούν όλο και πιο ευφάνταστους τρόπους χρηματοδότησης, έπειτα από τις τεράστιες περικοπές της κρατικής επιχορήγησης τα τελευταία 15 χρόνια. Το Βρετανικό Μουσείο έχει ήδη ξεκινήσει ένα φιλόδοξο σχέδιο ανακαίνισης ύψους 1 δισεκατομμυρίου λιρών για τον εκσυγχρονισμό των πεπαλαιωμένων υποδομών του και την πλήρη αναδιαμόρφωση σχεδόν του ενός τρίτου των αιθουσών του.

Παρά την ανάγκη για κεφάλαια, το Βρετανικό Μουσείο επιβεβαίωσε ότι τα έσοδα από τον χορό δεν θα διατεθούν για την ανακαίνιση, αλλά θα στηρίξουν τις «διεθνείς συνεργασίες» του και θα συμβάλουν στον εορτασμό της πολιτιστικής σκηνής του Λονδίνου.



Πηγή: skai.gr

