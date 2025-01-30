Πώς διεξάγονταν οι δίκες στην Ιουδαία επί Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας

Για πρώτη φορά μετά από 1.900 χρόνια, οι επιστήμονες κατάφεραν να αποκρυπτογραφήσουν κείμενο, γραμμένο στην αρχαία ελληνική που χρονολογείται από την περίοδο ακμής της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Το κείμενο είναι γραμμένο σε πάπυρο και βρέθηκε στην έρημο της Ιουδαίας και αποτελεί ένα σπουδαίο ιστορικό κείμενο καθώς σύμφωνα με τους ερευνητές, πρόκειται για την πληρέστερη νομική υπόθεση της περιόδου, μετά τη δίκη του Ιησού.

Αποτελείται από 133 γραμμές και αφορά μια δικαστική υπόθεση περί «σύνθετης φορολογικής απάτης» που διαπράχθηκε από δύο Εβραίους κατά το πρώτο μισό του 2ου αιώνα μ.Χ.

Ο κοκκινωπός πάπυρος, περίπου στο μέγεθος σελίδας Α4, ανακαλύφθηκε το 2014, όμως η «περίπλοκη αποκρυπτογράφηση» του κειμένου διήρκεσε πάνω από μια δεκαετία.

Στα γραφόμενα, γίνεται αναφορά σε έναν από τους κατηγορούμενους, ο οποίος «μπορεί να εξαγοραστεί φθηνά» και έχει ιστορικό «βίας, στάσεων και ληστειών».

Ο συνεργός του δε φέρεται να είχε «παράγει πλαστά νομίσματα».

To χρονικό μιας απάτης απ' την αρχαιότητα

Η υπόθεση αναλυτικότερα, αφορά μια δικαστική διαδικασία εναντίον δύο κατηγορουμένων, του Γεδαλία και του Σαούλ, οι οποίοι κατηγορούνται για πλαστογράφηση εγγράφων σχετικά με την πώληση και την απελευθέρωση δούλων.

Η πώληση αυτή δεν ήταν μόνο εικονική, χωρίς τη μεταβίβαση χρημάτων, αλλά και δεν είχε δηλωθεί σωστά.

«Αυτός ο πάπυρος καταγράφει μια ρωμαϊκή ποινική δίκη Εβραίων με φερόμενο ιστορικό στάσεων και ληστειών», δήλωσε η Δρ Ντόλγκανοφ, συμπληρώνοντας πως ο Σαούλ οργάνωσε μια εικονική πώληση δούλων σε έναν συνεργό του και αργότερα απελευθέρωσε έναν από αυτούς, χωρίς να καταβάλει τους αντίστοιχους ρωμαϊκούς φόρους.

«Η πλαστογράφηση εγγράφων και η φοροδιαφυγή θεωρούνταν σοβαρά εγκλήματα στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, με ποινές καταναγκαστικής εργασίας ή ακόμη και εκτέλεσης», εξήγησε περαιτέρω.

Οι συνωμότες φαίνεται να είχαν βαθιά γνώση της ρωμαϊκής νομοθεσίας και διοίκησης, την οποία εκμεταλλεύτηκαν προς όφελός τους.

Η υπόθεση καταγράφεται στον πάπυρο από την πλευρά των Ρωμαίων κατηγόρων, οι οποίοι προετοίμαζαν τη δίκη και ανέλυαν τη δύναμη των αποδεικτικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των ιστορικών των κατηγορουμένων.

Παρά τη μεγάλη τρύπα του στο κέντρο, οι ειδικοί κατάφεραν να κατανοήσουν αρκετό καπό το περιεχόμενο του κειμένου ώστε να ανασυνθέσουν με λεπτομέρεια τα γεγονότα.

«Το έγγραφο είναι πολύ κατεστραμμένο στο τέλος», δήλωσε η ιστορικός Δρ Άννα Ντόλγκανοφ από την Αυστριακή Ακαδημία Επιστημών στην Daily mail.

«Ωστόσο, έχουμε σαφή εικόνα της ποινικής υπόθεσης από την πλευρά της κατηγορίας και η φοροδιαφυγή είναι τόσο παλιά όσο και η ίδια η φορολογία στην ανθρώπινη ιστορία», τόνισε.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.