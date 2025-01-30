Εθνικής Λυρική Σκηνή: 1η Φεβρουαρίου αρχίζει η προπώληση για παραγωγές Απριλίου-Ιουνίου

H προπώληση για τις παραγωγές της Εθνικής Λυρικής Σκηνής που θα πραγματοποιηθούν από τον Απρίλιο έως και τον Ιούνιο του 2025 στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος και την Εναλλακτική Σκηνή στο ΚΠΙΣΝ ξεκινά το Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2025 στις 9:00, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΣ.

Τον Απρίλιο και τον Μάιο επιστρέφει στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος η Λουτσία ντι Λαμμερμούρ του Γκαετάνο Ντονιτσέττι, σε σκηνοθεσία της διάσημης Βρετανίδας σκηνοθέτριας Κέιτι Μίτσελ και μουσική διεύθυνση Λουκά Καρυτινού, σε συμπαραγωγή με τη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου. Πρωταγωνιστούν οι: Τζέσσικα Πρατ, Βασιλική Καραγιάννη, Ισμαέλ Τζόρντι, Γιάννης Χριστόπουλος, Διονύσης Σούρμπης κ.ά.

Όσον αφορά στην Εναλλακτική Σκηνή, τον Απρίλιο θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά η παράσταση μουσικού θεάτρου Madre Salonico, με σεφαραδίτικα τραγούδια στα λαντίνο, τη μητρική γλώσσα των Εβραίων της Θεσσαλονίκης, σε κείμενο Λέοντα A. Ναρ, σκηνοθεσία Βίκτωρα Αρδίττη και διασκευή Μάρθας Μαυροειδή.

Τον Μάιο έρχεται στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος η νέα παραγωγή του Μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Η χρυσή εποχή, σε σκηνοθεσία, χορογραφία και σκηνικά του Διευθυντή Μπαλέτου της ΕΛΣ Κωνσταντίνου Ρήγου. Στην Εναλλακτική Σκηνή θα φιλοξενηθεί η αναβίωση της σύγχρονης όπερας The Fall of the House of Commons, εμπνευσμένη από το σκοτεινό σύμπαν του Έντγκαρ Άλλαν Πόε, σε μουσική Ορέστη Παπαϊωάννου, σύλληψη και δραματουργία Αλέκου Λούντζη, μουσική διεύθυνση Μιχάλη Παπαπέτρου και σκηνοθεσία Αλέξανδρου Ευκλείδη.

Τον Ιούνιο στην Εναλλακτική Σκηνή, για τα εκατό χρόνια από τη γέννηση του συνθέτη και μαέστρου Πιερ Μπουλέζ, θα παρουσιαστεί η μοναδική συναυλία-αφιέρωμα 100 χρόνια Πιερ Μπουλέζ, με τη βραβευμένη με Γκράμμυ και Έμμυ πιανίστρια Γκλόρια Τσενγκ και τον καταξιωμένο Ολλανδό πιανίστα Ραλφ βαν Ράατ.

Αναλυτικά, η προπώληση αφορά τις ακόλουθες παραγωγές:

ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ ΕΛΣ - ΚΠΙΣΝ

Λουτσία ντι Λαμμερμούρ - Γκαετάνο Ντονιτσέττι 6, 8, 10, 12, 23, 27, 29 Απριλίου & 4, 11 Μαΐου 2025

Η χρυσή εποχή - Κωνσταντίνος Ρήγος 9, 10, 14, 16, 17 Μαΐου 2025

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΕΛΣ - ΚΠΙΣΝ

Madre Salonico - Λέων Α. Ναρ

4, 5, 6, 9, 10, 11 Απριλίου 2025

The Fall of the House of Commons - Ορέστης Παπαϊωάννου / Αλέκος Λούντζης

3, 4, 8, 10, 11 Μαΐου 2025

100 χρόνια Πιερ Μπουλέζ - Γκλόρια Τσενγκ, Ραλφ βαν Ράατ

4 Ιουνίου 2025

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.