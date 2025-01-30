Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: Ο Όθων και η Αντιβασιλεία – Μέρος Β’

Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής την Κυριακή 12 Ιανουαρίου η Αντιγόνη-Δέσποινα Ποιμενίδου, Δρ. Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, συζητώντας με τον Άρη Πορτοσάλτε ξετυλίγει την ιστορία της βασιλείας του Όθωνα (1833-1862), ενός νεαρού μονάρχη που ανέλαβε να οικοδομήσει το νεοσύστατο ελληνικό κράτος.

Από την απόλυτη μοναρχία έως το Σύνταγμα του 1843, και από τη δίκη του Κολοκοτρώνη έως τη γέννηση της Μεγάλης Ιδέας, η βασιλεία του χαρακτηρίζεται από πολιτικές κρίσεις και διπλωματικές προκλήσεις.

Η Αμαλία, δυναμική και αποφασιστική, προσπάθησε να καλύψει τις αδυναμίες του Όθωνα, αλλά και οι δυο ήρθαν αντιμέτωποι με αντιδράσεις. Παρά τις προσπάθειές τους, οι δυσκολίες οδήγησαν στην έξωσή τους το 1862. Ωστόσο, ο Όθωνας έμεινε βαθιά δεμένος με την Ελλάδα μέχρι το τέλος της ζωής του.

Πηγή: skai.gr

