Ένα κεφάλι αρχαίας αιγυπτιακής μούμιας έφτασε στα χέρια κάποιου ιδιώτη στην Αγγλία τον 19ο αιώνα και τώρα, μετά το θάνατό του, πέρασε στα χέρια των επιστημόνων.

Το κεφάλι βρέθηκε σε μία σοφίτα ενός σπιτιού στο Kent, την οποία καθάριζαν μετά το θάνατο του ιδιοκτήτη. Κατά τη Βικτωριανή περίοδο, αντικείμενα όπως αυτό ερχόντουσαν συχνά από την Αίγυπτο ως ενθύμια και περνούσαν ανά γενιές σε άλλα άτομα. Το κεφάλι βρέθηκε από έναν άντρα ο οποίος το κληρονόμησε από τον αδερφό του. Οι επιστήμονες θεωρούν πως ο αδερφός του το πήρε από κάποιον “Dr. Coates” κάποια στιγμή στις αρχές του 20ου αιώνα, αλλά δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για αυτό.

The ancient Egyptian mummified head from The Beaney Museum in Canterbury. Scanned at Maidstone Nuclear Medicine Department, Kent.



