Thom Yorke: Ο τραγουδιστής των Radiohead εκθέτει νέα έργα του σε έκθεση στο Λονδίνο Πολιτισμός 10:44, 31.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

66

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η εμπειρία της δημιουργίας των έργων θύμισε στον Yorke τη διαδικασία που ακολουθεί ως μουσικός