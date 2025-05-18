Τα μουσεία όλης της χώρας γιορτάζουν σήμερα, 18 Μαΐου

Με τιμώμενο φορέα για το 2025 το Μουσείο Ηρακλειδών, πλήθος ευφάνταστων εκδηλώσεων και ελεύθερη είσοδο στα μουσεία όλης της χώρας, γιορτάζεται σήμερα 18 Μαΐου η Διεθνής Ημέρα Μουσείων.

Πρόκειται για τον θεσμό που καθιέρωσε το 1977 το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM), στην προσπάθειά του να αναδείξει τον ρόλο τους στη σύγχρονη κοινωνία.

Κάθε χρόνο λοιπόν στις 18/5, αλλά και όλο τον μήνα, το Ελληνικό Τμήμα του ICOM διοργανώνει ποικίλες πολιτιστικές εκδηλώσεις σ’ ολόκληρη τη χώρα. Τιμά επίσης ένα ή περισσότερα ελληνικά μουσεία, όπου πραγματοποιείται η κεντρική εκδήλωση του εορτασμού.

Έτσι φέτος, το Ελληνικό Τμήμα του ICOM επέλεξε ως τιμώμενο φορέα για το 2025 το Μουσείο Ηρακλειδών, καθώς συνδυάζει την επιστήμη με την τέχνη, την ιστορική διάσταση με την καινοτομία προσφέροντας γνώση και ψυχαγωγία με απήχηση σε όλες τις ηλικίες. Η κεντρική εκδήλωση του εορτασμού θα πραγματοποιηθεί σήμερα, στις 19:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσείου Ηρακλειδών, οδός Ηρακλειδών 16, Θησείο.

Την ίδια μέρα στο Μουσείο θα πραγματοποιηθεί σειρά ξεναγήσεων και άλλων εκδηλώσεων με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια του Μαΐου, σε όλη την Ελλάδα, θα πραγματοποιηθούν από μουσεία και άλλους πολιτιστικούς φορείς εκθέσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα και άλλες εκδηλώσεις που περιλαμβάνονται σε ειδικό έντυπο, διαθέσιμο ψηφιακά στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Τμήματος: https://icom-greece.mini.icom.museum/

Όμως, υπάρχει κι ένα μήνυμα που θέλει να μεταδώσει ο διεθνής οργανισμός, γι’ αυτό και κάθε χρόνο επιλέγει ένα θέμα. Φέτος, η Διεθνής Ημέρα Μουσείων διαπραγματεύεται το θέμα «Μουσεία και κοινωνίες σε διαρκή αλλαγή». Όπως αναφέρει το Ελληνικό Τμήμα του ICOM στη σχετική του ανακοίνωση, «στις μέρες μας, σε μια εποχή διαρκούς μετασχηματισμού της κοινωνίας, έχει αλλάξει ο τρόπος, με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο. Τα μουσεία επαναπροσδιορίζουν τον ρόλο τους και δημιουργούν νέες συνθήκες λειτουργίας και επικοινωνίας με το κοινό. Με την επιλογή του θέματος αυτού το ICOM μας καλεί να οραματιστούμε νέους τρόπους, ώστε να διατηρήσουμε και να εμβαθύνουμε στην πολιτιστική μας ταυτότητα, ενισχύοντας τον ρόλο των Μουσείων ως ζωτικών κοινωνικών πυλώνων ανάπτυξης».

Στο πλαίσιο αυτό, ο φετινός εορτασμός της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων θα επικεντρωθεί σε θέματα, όπως η άυλη πολιτιστική κληρονομιά, η δύναμη των νέων και οι νέες τεχνολογίες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

