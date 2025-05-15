ΕΕ: Επίθεση στη Eurovision για την απαγόρευση της ευρωσημαίας από τη σκηνή

Ο επικεφαλής πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης επέκρινε τη Eurovision για την απόφασή της να απαγορεύσει στους καλλιτέχνες να κυματίζουν τη σημαία της ΕΕ, λέγοντας ότι οι Ευρωπαίοι δεν θα έπρεπε να χρειάζονται άδεια για να γιορτάσουν την ταυτότητά τους.

Η εμβληματική σημαία με τον κύκλο με τα αστέρια απαγορεύτηκε στην περσινή εκδήλωση στο Μάλμε μαζί με άλλες μη εθνικές σημαίες, προκαλώντας έντονη κριτική από τις Βρυξέλλες. Φέτος, η Ελβετική Ραδιοτηλεοπτική Εταιρεία και η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση, η οποία διοργανώνει την Eurovision, υποχώρησαν ως έναν βαθμό, επιτρέποντας στους θαυμαστές του θεσμού να κυματίζουν τη σημαία της ΕΕ στον μουσικό διαγωνισμό - αλλά δεν επετράπη το ίδιο στους καλλιτέχνες.

Ο Επίτροπος Πολιτισμού, Γκλεν Μικάλεφ, δήλωσε στο Politico ότι ο αποκλεισμός της σημαίας της ΕΕ μόνο από τους καλλιτέχνες στον φετινό διαγωνισμό στη Βασιλεία της Ελβετίας δεν είναι επαρκώς θετική εξέλιξη.

«Η ευρωπαϊκή σημαία αντιπροσωπεύει τις αξίες μας, την ευρωπαϊκή μας ταυτότητα, την ένταξη - και την ιθαγένεια σχεδόν μισού δισεκατομμυρίου ανθρώπων», είπε. «Αν οι εθνικές σημαίες ανήκουν στη σκηνή, τότε ανήκει και η ευρωπαϊκή σημαία».

Η ίδια απαγόρευση ισχύει και για άλλες μη εθνικές σημαίες, όπως η σημαία του ουράνιου τόξου, η οποία στο παρελθόν ήταν δημοφιλής στον διαγωνισμό.

«Οι νέοι Ευρωπαίοι δεν θα έπρεπε να χρειάζονται άδεια για να κυματίζουν τη σημαία τους», πρόσθεσε ο Μικάλεφ. «Αν η EBU την κρατήσει μακριά από τη σκηνή, ας την κάνει το πλήθος το πιο θορυβώδες σύμβολο!».

Η Eurovision εδώ και καιρό αυτοχαρακτηρίζεται απολιτικός θεσμός, αν και στην πράξη ο διαγωνισμός συχνά χρησιμοποιείται ως πεδίο άσκησης πολιτικής, και δη ουσιώδους σημασίας καθώς μεταδίδεται τηλεοπτικά σε δεκάδες χώρες και παρακολουθείται από εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως.

Πριν από τον περσινό τελικό, χιλιάδες διαδηλωτές που κυματίζαν παλαιστινιακές σημαίες συγκεντρώθηκαν στο Μάλμε. Όταν η διαγωνιζόμενη του Ισραήλ Έντεν Γκόλαν ανέβηκε στη σκηνή, δέχτηκε «χείμαρρο» αποδοκιμασιών αλλά και ζητωκραυγών.

Πηγή: skai.gr

